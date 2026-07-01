Sinner a Wimbledon: "Sappiamo cos'è successo a Parigi, potrebbe ricapitare"video
Nel video Jannik Sinner torna a parlare in conferenza stampa del malore avuto al Roland Garros: "Abbiamo capito quel che è successo. Potrebbe risuccedere, perché alla fine non è che trovi la soluzione, ma stiamo facendo tutte le cose al meglio e speriamo che non si ripeta. Poi se dovesse venir di nuovo fuori, vorrà dire che forse questa non è la strada giusta, ma contro Borges in campo mi sono sentito bene, quindi posso essere tranquillo"