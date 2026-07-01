Terza giornata a Wimbledon , da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Inizia il secondo turno e torna in campo Jannik Sinner . Il n. 1 al mondo, reduce dalla vittoria in rimonta su Miomir Kecmanovic, aprirà il programma di giornata sul Centrale contro il portoghese Nuno Borges, n. 48 al mondo. Sinner non sarà però l'unico azzurro impegnato oggi. Spazio anche a Flavio Cobolli che sul Campo 2 concluderà il match con Mariano Navone, interrotto ieri per oscurità con l'azzurro avanti 1-6, 7-6, 6-3. Infine debutteranno nel torneo di doppio Simone Bolelli e Andrea Vavassori : teste di serie n. 4, gli italiani sfideranno la coppia inglese Jones/Paris. Tra le altre sfide di giornata grande attesa per Novak Djokovic , impegnato contro Stefanos Tsitsipas nell'ultimo match sul Centrale.

Diretta Wimbledon per non perderti nulla

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