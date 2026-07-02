Matteo Berrettini torna in campo per il 2° turno di Wimbledon: il romano affronta il francese Arthur Fils, numero 20 del seeding. Il match, in programma sul campo Centrale dopo Pliskova-Swiatek, sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Dopo l'esordio vincente contro Stan Wawrinka, torna in campo Matteo Berrettini impegnato nel 2° turno di Wimbledon. Il romano, finalista di questo torneo nel 2021 quando venne sconfitto in quattro set da Novak Djokovic, affronta il francese Arthur Fils, testa di serie numero 20 del seeding. Il match, in programma giovedì 2 luglio, si disputerà sul Campo Centrale al termine di Pliskova-Swiatek e sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.