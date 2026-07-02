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Berrettini-Fils a Wimbledon, dove vedere in tv e streaming

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Matteo Berrettini torna in campo per il 2° turno di Wimbledon: il romano affronta il francese Arthur Fils, numero 20 del seeding. Il match, in programma sul campo Centrale dopo Pliskova-Swiatek, sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

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Dopo l'esordio vincente contro Stan Wawrinka, torna in campo Matteo Berrettini impegnato nel 2° turno di Wimbledon. Il romano, finalista di questo torneo nel 2021 quando venne sconfitto in quattro set da Novak Djokovic, affronta il francese Arthur Fils, testa di serie numero 20 del seeding. Il match, in programma giovedì 2 luglio, si disputerà sul Campo Centrale al termine di Pliskova-Swiatek e sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Berrettini-Fils, i precedenti

Fils, che era assente dai campi dagli Internazionali di Roma, ha debuttato vincendo in tre set contro il belga Collignon. C'è un precedente tra i due giocatori, vinto dal francese a Tokyo 2024, quando però Berrettini fu costretto al ritiro per un problema fisico dopo aver vinto 7-6 il primo set. 

  • Atp Tokyo 2024 (R16): Fils b. Berrettini 6-7, ritiro

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Ivan Ljubicic
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