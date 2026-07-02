Cinque anni. Tanto era passato dall'ultima vittoria di Matteo Berrettini sul campo Centrale di Wimbledon. Era il 9 luglio 2021 quando il romano batteva Hubert Hurkacz, diventando il primo azzurro di sempre in finale ai Championships. Cinque anni dopo Berrettini è tornato a vincere su quel campo e il successo contro Arthur Fils, nel secondo turno, ha dei contorni speciali. "Il primo turno con Wawrinka lo ricorderò per tutta la vita, ma questa vittoria sul Centrale è speciale" ha ammesso un sorridente Matteo, che ha ripercorso gli ultimi anni segnati da problemi fisici. "Ci sono stati momenti difficili, ma finora penso che la mia carriera sia stata davvero bella - ha raccontato - Non posso lamentarmi. Ovviamente ci sono stati periodi duri. Qui a Wimbledon, quattro anni fa, ho dovuto prendere una delle decisioni più difficili della mia vita (costretto al ritiro dopo aver contratto il covid, ndr). Ma adesso sono qui, sono tornato. Sorrido quando sono in campo. È un grande onore e un privilegio poter giocare qui davanti a tutti voi".