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Dimitrov emozione e rinascita a Wimbledon: "Dovevo vincere contro me stesso"

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Da Wimbledon a Wimbledon. Dopo un anno difficile, iniziato con l'infortunio contro Sinner, Grigor Dimitrov torna al 3° turno dei Championships e non nasconde le proprie emozioni: "L'ultimo anno è stato così difficile. Non si tratta di vincere o perdere, ma di vincere contro me stesso e di giocare a tennis proprio come ho fatto oggi, indipendentemente dal risultato. Quello che è successo in passato resta nel passato. Bisogna accogliere quello che viene dopo, che sia bello o brutto"

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