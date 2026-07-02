Un lungo percorso di rinascita. È quello affrontato da Matteo Berrettini che, dopo la vittoria su Fils a Wimbledon, ha raccontato quanto fatto nell'ultimo anno: "Lo scorso anno non sorridevo così tanto. Per un mese non ho preso la racchetta fino all'allenamento con Sinner. Non mi emozionavo più, volevo tornare a sentire le farfalle nello stomaco. È stato difficile perché ho dovuto smontare le mie basi mentali. Ci ho messo la testa per sistemare tutto e da lì siamo ripartiti"

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