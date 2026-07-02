Sinner alza il livello degli allenamenti: no sparring, c'è Paul. VIDEO

Giornata di vigilia per Jannik Sinner, che si prepara al match di terzo turno a Wimbledon contro l'americano Jenson Brooksby. Come ci racconta nel video Angelo Mangiante, il numero 1 al mondo ha alzato il livello negli allenamenti: nessun sparring partner, dall'altro lato della rete c'è l'americano e numero 25 al mondo Tommy Paul. Wimbledon è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

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