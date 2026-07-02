Quarta giornata a Wimbledon, da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Si chiudono gli incontri di 2° turno con tanti azzurri protagonisti. Il più atteso è senza dubbio Matteo Berrettini , che dopo l'esordio con Wawrinka cercherà il pass contro il francese Arthur Fils, 20 del seeding, rientrato in campo a Londra dopo un'assenza di oltre un mese e mezzo. Torna in campo anche Flavio Cobolli , che dopo la partita giocata tra martedì e mercoledì contro Navone, affronterà l'australiano Duckworth. Lorenzo Sonego non vuole fermarsi e sfida il canadese Gabriel Diallo, battuto nell'unico precedente. Tra le donne Jasmine Paolini , finalista nel 2024, affronta la svizzera Victorija Golubic, n.62 Wta mentre la 18enne Tyra Grant se la vedrà con la ceca Marie Bouzkova, n.21 del seeding.

Diretta Wimbledon per non perderti nulla

Diretta Wimbledon ti offre la possibilità di seguire i match live in contemporanea, punto dopo punto, rimbalzando da un campo all'altro per non perdersi nulla. Per i clienti Sky è inoltre disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.