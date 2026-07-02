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Wimbledon, il programma di oggi: partite e orari

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A Wimbledon si chiude il 2° turno con cinque italiani in campo: nel maschile tocca a Berrettini, Cobolli e Sonego, mentre nel femminile spazio a Paolini e Grant. Qui il programma del Day-4. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

TUTTI I RISULTATI LIVE

Quarta giornata a Wimbledon, da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si chiudono gli incontri di 2° turno con tanti azzurri protagonisti. Il più atteso è senza dubbio Matteo Berrettini, che dopo l'esordio con Wawrinka cercherà il pass contro il francese Arthur Fils, 20 del seeding, rientrato in campo a Londra dopo un'assenza di oltre un mese e mezzo. Torna in campo anche Flavio Cobolli, che dopo la partita giocata tra martedì e mercoledì contro Navone, affronterà l'australiano Duckworth. Lorenzo Sonego non vuole fermarsi e sfida il canadese Gabriel Diallo, battuto nell'unico precedente. Tra le donne Jasmine Paolini, finalista nel 2024, affronta la svizzera Victorija Golubic, n.62 Wta mentre la 18enne Tyra Grant se la vedrà con la ceca Marie Bouzkova, n.21 del seeding. 

Wimbledon, il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201)

  • ore 11.45 - Studio tennis Wimbledon
  • ore 12 - Diallo (Can) vs SONEGO (Ita)
  • a seguire - Simulcast Diretta Wimbledon
  • non prima delle 15.30 - BERRETTINI (Ita) vs Fils (Fra)
  • a seguire - Sky Tennis Show
  • non prima delle 17.30 - PAOLINI (Ita) vs Golubic (Svi)
  • a seguire - Sky Tennis Show

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 11.45 - Studio tennis Wimbledon
  • ore 12 - GRANT (Ita) vs Bouzkova (Cze)
  • ore 14 - Sky Tennis Show
  • ore 14.30 - Pliskova (Cze) vs Swiatek (Pol)
  • a seguire - BERRETTINI (Ita) vs Fils (Fra)
  • a seguire - McNally (Usa) vs Rybakina (Kaz)
  • a seguire - Sky Tennis Show

SKY SPORT ARENA (204)

  • ore 12 - Diretta Wimbledon

WIMBLEDON 1 - SKY SPORT 251

  • ore 14 - Swan (Gbr) vs Kyes (Usa)
  • a seguire - Royer (Fra) vs Zverev (Ger)
  • a seguire - Mensik (Cze) vs Dimitrov (Bul)

WIMBLEDON 2 - SKY SPORT 252

  • ore 12 - Fritz (Usa) vs Kypson (Usa)
  • non prima delle 13.30 - Carreno Busta (Esp) vs Jodar (Esp)
  • a seguire - Anisimova (Usa) vs Kenin (Usa)
  • non prima delle 15.30 - Tiafoe (Usa) vs Choinski (Gbr)
  • non prima delle 17.30 - PAOLINI (Ita) vs Golubic (Svi)

WIMBLEDON 3 - SKY SPORT 253

  • ore 12 - De Minaur (Aus) vs Mannarino (Fra)
  • a seguire - Eala (Phi) vs Joint (Aus)
  • non prima delle 15.3.0 - Duckworth (Aus) vs COBOLLI (Ita)
  • non prima delle 17.30 - Osorio (Col) vs Noskova (Cze)

WIMBLEDON 4 - SKY SPORT 254

  • ore 12 - Shnaider vs Samsonova 
  • non prima delle 13.30 - Nakashima (Usa) vs Struff (Ger)
  • a seguire - Fearnely (Gbr) vs Munar (Spa)
  • a seguire - Cirstea (Rom) vs Birrell (Aus)
  • a seguire - Jacquet (Fra) vs Bublik (Kaz)

WIMBLEDON 5 - SKY SPORT 255

  • ore 12 - GRANT (Ita) vs Bouzkova (Cze)
  • a seguire - Fery vs Virtanen (Fin)
  • a seguire - Blinkova vs Kostyuk (Ukr)
  • non prima delle 15.30 - Lehecka (Cze) vs Molkan (Svk)
  • a seguire - Siniakova/Townsend vs Chan/Tauson

WIMBLEDON 6 - SKY SPORT 256

  • ore 12 - Diallo (Can) vs SONEGO (Ita)
  • a seguire - Khachanov vs Hanfmann
  • a seguire - Mertens (Bel) vs Timofeeva (Svk)
  • a seguire - Hanfmann/Struff vs Kopriva/Pieczonka

Diretta Wimbledon per non perderti nulla

Diretta Wimbledon ti offre la possibilità di seguire i match live in contemporanea, punto dopo punto, rimbalzando da un campo all'altro per non perdersi nulla. Per i clienti Sky è inoltre disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

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