Wimbledon, Djokovic regala spettacolo: punto in tuffo e inchinowimbledon
Novak Djokovic continua a stupire con giocate di altissimo livello. Nell'ultimo game del primo set contro Arthur Rinderknech, il serbo ha regalato al pubblico una spettacolare volée in tuffo, confermando ancora una volta la sua straordinaria agilità nonostante i 39 anni. Un colpo da applausi, seguito da un elegante inchino verso gli spettatori, che hanno risposto con una calorosa standing ovation
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