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Sinner a Wimbledon: "Passi in avanti, ma devo ancora migliorare". VIDEO

L'INTERVISTA

Jannik Sinner commenta a Sky Sport la vittoria al 3° turno a Wimbledon contro Brooksby: "Sono contento della vittoria. Ho fatto piccoli passi in avanti, anche se ci sono alcune situazioni da gestire meglio. Non ho mai giocato con Mochizuki, chiunque arriva agli ottavi qui lo merita. Sull'erba tutto è imprevedibile, è difficile salvarsi se hai una giornata storta". Guarda nel VIDEO l'intervista completa. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

SINNER-BROOKSBY, HIGHLIGHTS

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