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Berrettini-Dimitrov a Wimbledon, dove vedere in tv e streaming

wimbledon

Matteo Berrettini torna in campo sul Centrale di Wimbledon per conquistare il pass per gli ottavi di finale: il romano sfida il bulgaro Grigor Dimitrov, n. 146 del mondo. Il match, terzo dalle 14.30, è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

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Dopo l'esordio vincente contro Stan Wawrinka e la vittoria in 4 set contro Fils, torna in campo Matteo Berrettini impegnato nel 3° turno di Wimbledon. Il romano, finalista di questo torneo nel 2021 quando venne sconfitto in quattro set da Novak Djokovic, affronta il bulgaro Grigor Dimitrov, attualmente n.146 del mondo ma già vincitore di Filans e Masters 1000. Il match, in programma sabato 4 luglio, si disputerà sul Campo Centrale come terzo dalle 14.30 e sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

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Berrettini-Dimitrov, i precedenti

Sono due i precedenti tra i giocatori, piuttosto datati visto che si tratta di partite del 2019. Il bulgaro si è imposto in primavera in due set sulla terra di Monte-Carlo, mentre Matteo si è vendicato sul veloce indoor di Vienna. I due, dunque, non si sono mai sfidati sull'erba. 

  • Masters Monte-Carlo 2019 (R64): Dimitrov b. Berrettini 7-5, 6-4
  • Atp Vienna (R16): Berrettini b. Dimitrov 7-6, 7-6

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