Wimbledon, Sinner si allena con il baby azzurro Ciurnelli: le news di oggiwimbledon
Allenamento sul Campo 2 di Aorangi Park per Jannik Sinner alla vigilia dell'ottavo di finale di Wimbledon contro il giapponese Shintaro Mochizuki. Il numero 1 del mondo ha scelto come sparring partner il giovane Raffaele Ciurnelli, classe 2008 e tra i migliori talenti azzurri Under 18, presente a Wimbledon per disputare il torneo junior. Nel video, gli aggiornamenti del nostro inviato a Church Road, Angelo Mangiante
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