Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Wimbledon, Sinner si allena con il baby azzurro Ciurnelli: le news di oggi

wimbledon

Allenamento sul Campo 2 di Aorangi Park per Jannik Sinner alla vigilia dell'ottavo di finale di Wimbledon contro il giapponese Shintaro Mochizuki. Il numero 1 del mondo ha scelto come sparring partner il giovane Raffaele Ciurnelli, classe 2008 e tra i migliori talenti azzurri Under 18, presente a Wimbledon per disputare il torneo junior. Nel video, gli aggiornamenti del nostro inviato a Church Road, Angelo Mangiante

CHI È RAFFAELE CIURNELLI

LIVE: COBOLLI-KHACHANOV - PAOLINI-SAKKARI - TUTTI I RISULTATI

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Cobolli-Khachanov LIVE su Sky Sport Tennis

wimbledon

Flavio Cobolli va a caccia della seconda settimana di Wimbledon per il secondo anno consecutivo....

Bolelli/Vavassori agli ottavi in doppio

wimbledon

Gli azzurri superano nettamente la coppia De Jong/Royer e per la prima volta raggiungono gli...

Berrettini-Dimitrov oggi LIVE su Sky Sport Uno

wimbledon

Matteo Berrettini torna in campo sul Centrale di Wimbledon per conquistare il pass per gli ottavi...

Super sabato azzurro: il programma di oggi su Sky

wimbledon

È un super sabato azzurro quello che ci attende a Wimbledon, dove si completano gli incontri di...

Sinner: "Mamma e papà nel Royal Box? No secco"

WIMBLEDON

Dopo la vittoria al 3° turno con Brooksby, il n. 1 Atp ha parlato a Sky Sport dell’offerta ai...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS