Wimbledon, il programma di oggi: partite e orariwimbledon
È un super sabato azzurro quello che ci attende a Wimbledon, dove si completano gli incontri di 3° turno. Matteo Berrettini sul Centrale contro Dimitrov, ma anche Cobolli e Sonego tra gli uomini, Jasmine Paolini tra le donne e le coppie Bolelli/Vavassori ed Errani/Vavassori in doppio. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Si chiude il terzo turno di Wimbledon, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Sabato dedicato alla parte bassa del tabellone a forti tinte azzurre. Sono tre, infatti, gli italiani impegnati nel torneo maschile. Occhi puntati naturalmente su Matteo Berrettini, che sul Centrale (3° match dalle 14.30) affronta Grigor Dimitrov, 146 del mondo ma già vincitore di Atp Finals e 1000. Flavio Cobolli sfida il russo Karen Khachanov, testa di serie 19 del seeding mentre l'impegno più complicato tocca a Lorenzo Sonego contro l'americano Taylor Fritz (6 del tabellone). Tra le donne tutti con Jasmine Paolini, che se la vedrà con la greca Maria Sakkari. E c'è anche il doppio, con Bolelli/Vavassori ed Errani/Vavassori nel misto.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 14.30 - PAOLINI (Ita) vs Sakkari (Gre)
- ore 19 - Dimitrov (Bul) vs BERRETTINI (Ita)
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 11.45 - Studio Tennis Wimbledon
- ore 12 - BOLELLI/VAVASSORI vs De Jong/Royer
- a seguire - Khachanov vs COBOLLI (Ita)
- a seguire - Fritz (Usa) vs SONEGO (Ita)
- a seguire - Dimitrov (Bul) vs BERRETTINI (Ita)
SKY SPORT ARENA (204)
- dalle 12 - Diretta Wimbledon
WIMBLEDON 1 - SKY SPORT 251
- ore 14.30 - Eala (Phi) vs Swiatek (Pol)
- a seguire - Anisimova (Usa) vs Keys (Usa)
- a seguire - Dimitrov (Bul) vs BERRETTINI (Ita)
WIMBLEDON 2 - SKY SPORT 252
- ore 14 - Mertens (Bel) vs Rybakina (Kaz)
- a seguire - Giron (Usa) vs Zverev (Ger)
- a seguire - Tiafoe (Usa) vs Bublik (Kaz)
WIMBLEDON 3 - SKY SPORT 253
- ore 12 - Navarro (Usa) vs Kostyuk (Ukr)
- a seguire - Khachanov vs COBOLLI (Ita)
- a seguire - Fritz (Usa) vs SONEGO (Ita)
- a seguire - Doppio
WIMBLEDON 4 - SKY SPORT 254
- ore 12 - De Minaur (Aus) vs Svajda (Usa)
- a seguire - PAOLINI (Ita) vs Sakkari (Gre)
- a seguire - Cirstea (Rou) vs Noskova (Cze)
- a seguire - Doppio
WIMBLEDON 5 - SKY SPORT 255
- ore 12 - BOLELLI/VAVASSORI vs De Jong/Royer
- non prima delle 13.30 - Hunter/McNally vs Kempen/Panova
- a seguire - VAVASSORI/ERRANI vs Stevenson/Burrage
- a seguire - Doppio
WIMBLEDON 6 - SKY SPORT 256
- ore 12 - Samsonova vs Bouzkova (Cze)
- a seguire - Lehecka (Cze) vs Munar (Esp)
- a seguire - (Junior) Hance (Usa) vs MASSELLANI (Ita)
- a seguire - Doppio
Diretta Wimbledon per non perderti nulla
Diretta Wimbledon ti offre la possibilità di seguire i match live in contemporanea, punto dopo punto, rimbalzando da un campo all'altro per non perdersi nulla. Per i clienti Sky è inoltre disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.