È un super sabato azzurro quello che ci attende a Wimbledon, dove si completano gli incontri di 3° turno. Matteo Berrettini sul Centrale contro Dimitrov, ma anche Cobolli e Sonego tra gli uomini, Jasmine Paolini tra le donne e le coppie Bolelli/Vavassori ed Errani/Vavassori in doppio. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Si chiude il terzo turno di Wimbledon , in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Sabato dedicato alla parte bassa del tabellone a forti tinte azzurre. Sono tre, infatti, gli italiani impegnati nel torneo maschile. Occhi puntati naturalmente su Matteo Berrettini , che sul Centrale (3° match dalle 14.30) affronta Grigor Dimitrov, 146 del mondo ma già vincitore di Atp Finals e 1000. Flavio Cobolli sfida il russo Karen Khachanov , testa di serie 19 del seeding mentre l'impegno più complicato tocca a Lorenzo Sonego contro l'americano Taylor Fritz (6 del tabellone). Tra le donne tutti con Jasmine Paolini , che se la vedrà con la greca Maria Sakkari. E c'è anche il doppio , con Bolelli/Vavassori ed Errani/Vavassori nel misto.

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