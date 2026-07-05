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Zverev a Wimbledon: "Cosa c'è nel borsone? L'ha preparato mamma"

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Che cosa c'è nel borsone di Sascha Zverev? Facciamocelo dire dallo stesso giocatore tedesco: "Non lo so, l'ha preparato mia madre – ha detto il numero 2 del seeding nell'intervista post match dopo la vittoria contro Giron –. Vediamo, ho una giacca di pelle, molto bella. Una maglietta pulita, così non mi ammalo. Polsini che non ho usato (e che ha regalato al pubblico, ndr). E infine ci sono 12 racchette, di cui spero di avere ancora bisogno, quindi non posso regalarle…"

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