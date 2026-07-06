Continua il grande spettacolo di Wimbledon , tutto da seguire da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Si chiudono gli ottavi di finale con due azzurri in campo. Nel maschile toccherà a Flavio Cobolli . Reduce dalla vittoria in cinque set contro Khachanov, il tennista romano se la vedrà contro il numero 5 del seeding Alex De Minaur alle ore 14 sul Campo 1. Sarà la terza sfida a livello Atp tra i due giocatori, con l'australiano che è avanti 2-0 nei precedenti, anche se gli unici match giocati risalgono al 2024. Nel femminile, invece, Jasmine Paolini aprirà il Centrale affrontando alle ore 14.30 la filippina Alexandra Eala che, a sorpresa, ha eliminato la campionessa uscente Iga Swiatek al terzo turno. In programma anche l'ottavo di finale di Simone Bolelli e Andrea Vavassori , impegnati contro i n. 14 del seeding Krajicek/Mektic.

Diretta Wimbledon per non perderti nulla

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