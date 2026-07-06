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Wimbledon, il programma di oggi: partite e orari

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Due italiani protagonisti nel lunedì che chiude gli ottavi di finale a Wimbledon. Cobolli affronta il numero 5 del seeding De Minaur, mentre Paolini se la vede contro la filippina Eala. Qui il programma del Day-8. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

Continua il grande spettacolo di Wimbledon, tutto da seguire da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si chiudono gli ottavi di finale con due azzurri in campo. Nel maschile toccherà a Flavio Cobolli. Reduce dalla vittoria in cinque set contro Khachanov, il tennista romano se la vedrà contro il numero 5 del seeding Alex De Minaur alle ore 14 sul Campo 1. Sarà la terza sfida a livello Atp tra i due giocatori, con l'australiano che è avanti 2-0 nei precedenti, anche se gli unici match giocati risalgono al 2024. Nel femminile, invece, Jasmine Paolini aprirà il Centrale affrontando alle ore 14.30 la filippina Alexandra Eala che, a sorpresa, ha eliminato la campionessa uscente Iga Swiatek al terzo turno. In programma anche l'ottavo di finale di Simone Bolelli e Andrea Vavassori, impegnati contro i n. 14 del seeding Krajicek/Mektic.

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201)

  • ore 11.45: Studio Tennis Wimbledon
  • ore 12: Krueger (Usa) vs Kostyuk (Ukr)
  • ore 13.45: Sky Tennis Show
  • ore 14: De Minaur (Aus) vs COBOLLI (Ita)
  • a seguire: Keys (Usa) vs Noskova (Cze)
  • a seguire: Fritz (Usa) vs Bublik (Kaz)
  • a seguire: Sky Tennis Show

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 11.45: Studio Tennis Wimbledon
  • ore 12: Simulcast Sky Sport 252
  • ore 14: Sky Tennis Show
  • ore 14.30: PAOLINI (Ita) vs Eala (Phi)
  • a seguire: Dimitrov (Bul) vs Fery (Gbr)
  • a seguire: Lehecka (Cze) vs Zverev (Ger)
  • a seguire: Sky Tennis Show

SKY SPORT ARENA (204)

  • dalle 12 - Diretta Wimbledon

WIMBLEDON 1 - SKY SPORT 251

  • ore 14: De Minaur (Aus) vs COBOLLI (Ita)
  • a seguire: Keys (Usa) vs Noskova (Cze)
  • a seguire: Fritz (Usa) vs Bublik (Kaz)

WIMBLEDON 2 - SKY SPORT 252

  • ore 12: Krueger (Usa) vs Kostyuk (Ukr)
  • a seguire: Bouzkova (Cze) vs Mertens (Bel)
  • a seguire: Kostyuk/Ruse vs Perez/Schuurs
  • a seguire: Salisbury/Fernandez vs Harrison/Zhang

WIMBLEDON 3 - SKY SPORT 253

  • ore 12: Aoyama/Liang vs Hsieh/X. Wang
  • a seguire: Jiang/Xu vs Siegemund/Zvonareva
  • a seguire: BOLELLI/VAVASSORI vs Krajicek/Mektic
  • a seguire: Roger Vasellin/Siegemund vs Arevalo/Ostapenko

WIMBLEDON 4 - SKY SPORT 254

  • ore 12: Guo/Mladenovic vs Detiuc/Kromacheva
  • non prima delle 13.30: (Jr) Shao (Chn) vs PISTOLA (Ita)
  • a seguire: (Jr) Azam/Reddy vs GRIBALDO/MASSELLANI
  • a seguire: Pavic/Stollar vs Skupski/Krawczyk

Diretta Wimbledon per non perderti nulla

Diretta Wimbledon ti offre la possibilità di seguire i match live in contemporanea, punto dopo punto, rimbalzando da un campo all'altro per non perdersi nulla. Per i clienti Sky è inoltre disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

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