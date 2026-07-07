Il ritorno di Lorenzo Musetti è sempre più vicino. Il tennista azzurro, fermo da Roma per una lesione al retto femorale della coscia sinistra che lo ha costretto a saltare Roland Garros e Wimbledon, è tornato ad allenarsi in campo. A testimoniarlo è stato lo stesso carrarino, che sui social ha pubblicato un video di una sessione di allenamento sul cemento di Monte-Carlo. "Non vedo l'ora di tornare presto", il messaggio di Musetti che punta alla tournée statunitense di agosto.

Leggi anche Sinner-Struff LIVE su Sky Sport Uno