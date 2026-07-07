Fermo da maggio per un infortunio alla coscia, l'azzurro ha pubblicato il video di un allenamento in campo a Monte-Carlo. "Non vedo l'ora di tornare" il messaggio del carrarino, iscritto all'Atp 500 di Washington che scatterà il 27 luglio
Il ritorno di Lorenzo Musetti è sempre più vicino. Il tennista azzurro, fermo da Roma per una lesione al retto femorale della coscia sinistra che lo ha costretto a saltare Roland Garros e Wimbledon, è tornato ad allenarsi in campo. A testimoniarlo è stato lo stesso carrarino, che sui social ha pubblicato un video di una sessione di allenamento sul cemento di Monte-Carlo. "Non vedo l'ora di tornare presto", il messaggio di Musetti che punta alla tournée statunitense di agosto.
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Musetti iscritto all'Atp 500 di Washington
C'è già una data, infatti, per il possibile rientro nel circuito di Musetti. L'azzurro è iscritto all'Atp 500 di Washington, in programma dal 27 luglio al 2 agosto e in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Per Lorenzo, che non gioca un match ufficiale dal 12 maggio (l'ottavo di finale perso al Foro Italico con Ruud), sarebbe un primo test per ritrovare il ritmo gara verso i Masters 1000 di Montreal e Cincinnati e, soprattutto, gli US Open.