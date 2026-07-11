Noskova vince Wimbleon, Muchova battuta in tre set

La cronaca del match

Il primo set è stato un controllo totale da parte di Noskova che non ha concesso palle break e ha vinto il 92% di punti con la prima di servizio. La numero 9 del seeding è andata a segno alla prima chance di break nel quarto game e, salita 3-1, ha conquistato il parziale per 6-2 al quinto set point in risposta. Nel secondo set, invece, Muchova ha provato a reagire e si è procurata tre palle break nel terzo game, che non è però riuscita a sfruttare. Il momento che sembrava indirizzare definitivamente la sfida è stato il sesto gioco, quando Noskova ha strappato la battuta alla sua connazionale. Ma è stato proprio da quel game che è cambiato tutto: tra l'ottavo e il decimo gioco, infatti, Noskova ha sprecato ben cinque match point e perso per due volte di fila la battuta. Dal 5-2 per la 21enne, Muchova ha vinto cinque game consecutivi portando la finale (che sembrava ormai persa) al terzo. Nonostante il momento complicato, Noskova è riuscita a reagire nel terzo e decisivo set, vinto dalla 21enne grazie al break nel secondo game e dopo aver cancellato tre palle dello 0-1.