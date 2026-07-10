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Sinner: "Bello tornare in finale Slam. Zverev sta giocando un ottimo tennis"

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Seconda finale a Wimbledon consecutiva per Sinner che supera in tre set Djokovic e approda all'atto conclusivo del torneo, dove affronterà Zverev. "Sta giocando veramente un ottimo tennis, servendo molto bene. Da fondo campo è molto aggressivo", ha dichiarato Jannik a Sky Sport sull'avversario. "È bello ritrovarmi di nuovo in una finale Slam. A prescindere da come andrà in finale, è stato un ottimo torneo", ha concluso. Nel VIDEO l'intervista completa

SINNER: "NELLO SCI TI BUTTI, NEL TENNIS IMPARI"

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