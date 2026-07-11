Muchova-Noskova, la finale alle 17 su Sky Sport

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Muchova-Noskova a Wimbledon, dove vedere in tv e streaming

wimbledon

Derby ceco in programma a Wimbledon per la finale femminile: Karolina Muchova se la vede contro Linda Noskova. Si gioca alle 17 sul Centrale in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

SINNER IN FINALE, LE NEWS LIVE DELLA VIGILIA

A Wimbledon è il giorno della finale femminile. Alle ore 17 sul campo Centrale si affronteranno nel derby ceco Karolina Muchova e Linda Noskova. La testa di serie numero 10 Muchova giocherà la sua seconda finale Slam (dopo quella del Roland Garros 2023), mentre per Noskova, numero 9 del seeding, si tratta della prima volta a livello Major. Questo vuol dire che per la decima volta nelle ultime dieci edizioni, a Wimbledon ci sarà una nuova campionessa. Il match sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

I precedenti

Sarà la seconda sfida a livello Wta tra le due, che si sono già affrontate in uno Slam. Per la precisione al 3° turno degli US Open del 2025, dove a trionfare fu Muchova in tre set e in rimonta con il punteggio di 6-7, 6-4, 6-2

  • 2025 - US Open (R32): Muchova b Noskova 6-7, 6-4, 6-2

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO

  • dalle 17.15 - Muchova (Cze) vs Noskova (Cze)
  • a seguire - Sky Tennis Show

SKY SPORT TENNIS

  • ore 13.45 - Heliovaara/Patten vs Arevalo/Pavic
  • ore 16.30 - Sky Tennis Show
  • ore 17 - Muchova (Cze) vs Noskova (Cze)
  • a seguire - Sky Tennis Show

WIMBLEDON 1 - SKY SPORT 251

  • ore 12 - Hewett/Reid vs Fernandez/Oda
  • a seguire - Sun vs Pushkareva
  • a seguire  - Muguel/Sesko vs Antonius/Johnson

WIMBLEDON 2 - SKY SPORT 252

  • ore 12 - Cibulkova/Strycova vs King/Shvedova
  • a seguire - Bahrami/Majoli vs Johansson/Schett
  • a seguire - Delgado/Lopez vs Baghdatis/Malisse

WIMBLEDON 3 - SKY SPORT 253

  • ore 12 - Rybarikova/Safarova vs Flipkens/Hantuchova
  • a seguire - Barros/Da Silva vs Kovackova/Zajickova
  • a seguire - Santoro/Rubbs vs Grosjean/Golovin

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