Muchova-Noskova, la finale alle 17 su Sky Sport

Muchova-Noskova a Wimbledon, dove vedere in tv e streamingwimbledon
Derby ceco in programma a Wimbledon per la finale femminile: Karolina Muchova se la vede contro Linda Noskova. Si gioca alle 17 sul Centrale in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW
A Wimbledon è il giorno della finale femminile. Alle ore 17 sul campo Centrale si affronteranno nel derby ceco Karolina Muchova e Linda Noskova. La testa di serie numero 10 Muchova giocherà la sua seconda finale Slam (dopo quella del Roland Garros 2023), mentre per Noskova, numero 9 del seeding, si tratta della prima volta a livello Major. Questo vuol dire che per la decima volta nelle ultime dieci edizioni, a Wimbledon ci sarà una nuova campionessa. Il match sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.
I precedenti
Sarà la seconda sfida a livello Wta tra le due, che si sono già affrontate in uno Slam. Per la precisione al 3° turno degli US Open del 2025, dove a trionfare fu Muchova in tre set e in rimonta con il punteggio di 6-7, 6-4, 6-2.
- 2025 - US Open (R32): Muchova b Noskova 6-7, 6-4, 6-2
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO
- dalle 17.15 - Muchova (Cze) vs Noskova (Cze)
- a seguire - Sky Tennis Show
SKY SPORT TENNIS
- ore 13.45 - Heliovaara/Patten vs Arevalo/Pavic
- ore 16.30 - Sky Tennis Show
- ore 17 - Muchova (Cze) vs Noskova (Cze)
- a seguire - Sky Tennis Show
WIMBLEDON 1 - SKY SPORT 251
- ore 12 - Hewett/Reid vs Fernandez/Oda
- a seguire - Sun vs Pushkareva
- a seguire - Muguel/Sesko vs Antonius/Johnson
WIMBLEDON 2 - SKY SPORT 252
- ore 12 - Cibulkova/Strycova vs King/Shvedova
- a seguire - Bahrami/Majoli vs Johansson/Schett
- a seguire - Delgado/Lopez vs Baghdatis/Malisse
WIMBLEDON 3 - SKY SPORT 253
- ore 12 - Rybarikova/Safarova vs Flipkens/Hantuchova
- a seguire - Barros/Da Silva vs Kovackova/Zajickova
- a seguire - Santoro/Rubbs vs Grosjean/Golovin