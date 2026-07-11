Novak Djokovic ha salutato Wimbledon con un post sui social, dedicando un pensiero anche a Sinner: "Sono state altre due settimane epiche ai Championships. Rispetto per la prestazione magistrale di Sinner, in bocca al lupo per la finale"

"Wimbledon, non ho parole". Inizia così il messaggio sui social di Novak Djokovic che il giorno dopo la semifinale persa contro Jannik Sinner ha tracciato un bilancio della sua partecipazione ai Championships. Una edizione da record per il serbo, diventato il tennista con più successi di sempre a Church Road. "Altre due settimane epiche a SW19 - scrive Djokovic su Instagram - Grazie per il vostro sostegno, per la vostra energia, lo apprezzo davvero". Nole ha riservato un pensiero speciale anche a Jannik Sinner, autore per stessa ammissione del serbo di una prestazione magistrale: "Rispetto per Sinner, per una prestazione magistrale. In bocca al lupo per la finale". Djokovic ha chiuso il suo messaggio con un "ci vediamo presto": l'obiettivo per lui si sposta adesso sul cemento statunitense, a partire dal Masters 1000 di Montreal di inizio agosto.