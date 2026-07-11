Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Wimbledon, Djokovic a Sinner: "Prestazione magistrale, in bocca al lupo per la finale"

wimbledon

Novak Djokovic ha salutato Wimbledon con un post sui social, dedicando un pensiero anche a Sinner: "Sono state altre due settimane epiche ai Championships. Rispetto per la prestazione magistrale di Sinner, in bocca al lupo per la finale"

SINNER IN FINALE, LE NEWS LIVE DELLA VIGILIA

"Wimbledon, non ho parole". Inizia così il messaggio sui social di Novak Djokovic che il giorno dopo la semifinale persa contro Jannik Sinner ha tracciato un bilancio della sua partecipazione ai Championships. Una edizione da record per il serbo, diventato il tennista con più successi di sempre a Church Road. "Altre due settimane epiche a SW19 - scrive Djokovic su Instagram - Grazie per il vostro sostegno, per la vostra energia, lo apprezzo davvero". Nole ha riservato un pensiero speciale anche a Jannik Sinner, autore per stessa ammissione del serbo di una prestazione magistrale: "Rispetto per Sinner, per una prestazione magistrale. In bocca al lupo per la finale". Djokovic ha chiuso il suo messaggio con un "ci vediamo presto": l'obiettivo per lui si sposta adesso sul cemento statunitense, a partire dal Masters 1000 di Montreal di inizio agosto.

Leggi anche

Sinner-Zverev, le news LIVE della vigilia

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Sinner-Zverev, le news LIVE della vigilia

live WIMBLEDON

È il giorno della vigilia della finale di Wimbledon: dopo aver battuto Djokovic, Sinner punterà...

Muchova-Noskova, la finale alle 17 su Sky Sport

wimbledon

Derby ceco in programma a Wimbledon per la finale femminile: Karolina Muchova se la vede contro...

Sinner: "Bello tornare in finale". E su Zverev...

video

Seconda finale a Wimbledon consecutiva per Sinner che supera in tre set Djokovic e approda...

Sinner: "Nello sci ti butti, nel tennis impari"

wimbledon

Jannik Sinner dopo il successo con Djokovic: "Con Zverev ci sarà tanta pressione. Dopo il trionfo...

Nole: "Sinner migliore, vorrei tornare nel 2027"

wimbledon

Novak Djokovic tornerà il prossimo anno a Wimbledon, almeno così spera. "Vorrei tornare, almeno...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS