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Jannik Sinner oggi a Wimbledon: news vigilia LIVE e a che ora la finale con Zverev

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È il giorno della vigilia della finale di Wimbledon: dopo aver battuto Djokovic, Sinner punterà al secondo successo consecutivo nella finale di domenica contro Zverev, in programma alle ore 17 e in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Qui tutta la giornata in diretta: allenamento previsto alle 14 

SINNER-DJOKOVIC: HIGHLIGHTS - I PRECEDENTI CON ZVEREV

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Sinner-Zverev, atto 15. Come sono andati i precedenti

Sarà il quindicesimo confronto tra i due, con l'azzurro che è avanti 10-4 nei precedenti e ha vinto le ultime nove sfide. Qui sotto tutti i match

Tutti i precedenti tra Sinner e Zverev

Tutti i precedenti tra Sinner e Zverev

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Tutto Wimbledon è su Sky e NOW: la finale è in programma domenica alle 17!

Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOWJannik Sinner e Alexander Zverev si affronteranno nella finale di Wimbledon, in programma domenica alle ore 17 e in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Gli highlights di Sinner-Djokovic

-1 alla finale. La giornata LIVE

È il giorno della vigilia della finale di Wimbledon: dopo aver battuto Djokovic, Sinner punterà al secondo successo consecutivo nella finale di domenica contro Zverev. Qui seguiremo tutta la giornata in diretta con news e approfondimenti di avvicinamento. 

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