Jannik Sinner oggi a Wimbledon: news vigilia LIVE e a che ora la finale con Zverev
È il giorno della vigilia della finale di Wimbledon: dopo aver battuto Djokovic, Sinner punterà al secondo successo consecutivo nella finale di domenica contro Zverev, in programma alle ore 17 e in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Qui tutta la giornata in diretta: allenamento previsto alle 14
Sinner-Zverev, atto 15. Come sono andati i precedenti
Sarà il quindicesimo confronto tra i due, con l'azzurro che è avanti 10-4 nei precedenti e ha vinto le ultime nove sfide. Qui sotto tutti i match
Tutti i precedenti tra Sinner e ZverevVai al contenuto
Gli highlights di Sinner-Djokovic
-1 alla finale. La giornata LIVE
È il giorno della vigilia della finale di Wimbledon: dopo aver battuto Djokovic, Sinner punterà al secondo successo consecutivo nella finale di domenica contro Zverev. Qui seguiremo tutta la giornata in diretta con news e approfondimenti di avvicinamento.