Jannik Sinner commenta a Sky Sport il trionfo a Wimbledon: "Dopo Parigi abbiamo lavorato tanto, abbiamo avuto giornate infinite. Sto dando la mia vita per questo sport e vincere uno Slam, Wimbledon, è incredibile. Ho due vittorie di fila e sono super contento. In Italia c'è un movimento sportivo incredibile nel tennis. In MotoGP siamo fortissimi, in F1 c'è Kimi che è un ragazzo d'oro. Vogliamo dare tutto il 100%, sono molto contento". Guarda il VIDEO

SINNER-ZVEREV, HIGHLIGHTS