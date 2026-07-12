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Wimbledon: Sinner-Zverev, Becker recita Kipling in una intro da brividi. VIDEO

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All'ingresso del Centrale di Wimbledon c'è scritto: "Solo se saprai accettare la vittoria e la sconfitta, questi due impostori, allo stesso modo, sarai un vero uomo". Sono i versi della celebre poesia di Rudyard Kipling 'If", recitati da Boris Becker per introdurre la finale del singolare maschile tra Sinner e Zverev (in diretta su Sky Sport dalle 17). Nel VIDEO la intro da brividi del tre volte campione di Wimbledon

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