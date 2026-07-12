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Sinner, l'allenamento di rifinitura prima della finale di Wimbledon con Zverev. VIDEO

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Rifinitura al campo 16 per Jannik Sinner in vista della finale di Wimbledon contro Zverev. I primi 10 minuti del numero 1 al mondo sono stati caratterizzati da zero errori gratuiti. A differenza dell'allenamento di Zverev, nel quale il tedesco ha parlato poco con il papà allenatore, Jannik è in continuo confronto con Simone Vagnozzi e con Darren Cahill. Nel VIDEO l'analisi della rifinitura di Sinner da parte del nostro inviato a Wimbledon Angelo Mangiante

SINNER-ZVEREV, IL LIVE DI AVVICINAMENTO ALLA FINALE

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