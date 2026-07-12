Su un Centre Court gremito in ogni ordine di posto è in corso la finale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. In tribuna sono presenti anche i genitori del numero 1 del mondo, mamma Siglinde e papà Hanspeter, e la fidanzata Laila. Nella gallery, gli scatti più belli della sfida che potete seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

SINNER-ZVEREV LIVE - I VIP PRESENTI ALLA FINALE