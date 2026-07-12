Su un Centre Court gremito in ogni ordine di posto è in corso la finale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. In tribuna sono presenti anche i genitori del numero 1 del mondo, mamma Siglinde e papà Hanspeter, e la fidanzata Laila. Nella gallery, gli scatti più belli della sfida che potete seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW
- La finale di Sinner inizia nei lunghi corridoi dell'All England Club che portano verso il Centrale. Qui si respira la storia di un torneo iconico
- I due finalisti fianco a fianco prima dell'ingresso in campo. Sulla sinistra si intravede l'albo d'oro, dove figura il nome di Jannik Sinner grazie al successo dello scorso anno
- L'ingresso in campo: davanti c'è il tedesco, lo segue l'azzurro
- Il Centrale è sold-out: presente la famiglia reale - con il principe William, la principessa Kate e i figli George e Charlotte - ma anche tanti vip.
- Sold out anche la...Hill. Conosciuta come Murray Mound dopo il trionfo di Andy Murray nel 2013, la celebre collinetta è gremita di appassionati che non sono riusciti ad assicurarsi un posto sul Campo Centrale e seguono la finale dal maxischermo
- Per l'occasione sono arrivati a Londra anche i genitori di Sinner, mamma Siglinde e papà Hanspeter
- C'è pure Laila Hasanovic, fidanzata del n. 1 al mondo
- Jannik e Sascha nella classica foto di ritiro a rete. Capitolo XV: inizia la finale di Wimbledon
- L'avvio è all'insegna del grande equilibrio. Il primo momento di difficoltà arriva per Sinner nel quinto game, quando si ritrova sotto 0-30. Il numero 1 al mondo, però, reagisce da campione con quattro punti vinti di fila
- La prima palla break è in favore di Sinner, dopo un doppio fallo di Zverev sul 40-40 nell'ottavo game. L'azzurro, però, non ne approfitta e stecca con il dritto
- L'equilibrio regge fino al tiebreak. A vincerlo è Zverev per 9-7, dopo aver annullato un set point a Sinner, grazie a un dritto vincente dal centro. Per il tedesco è il primo set vinto con Jannik da Vienna 2025: da allora ne aveva persi 14 di fila