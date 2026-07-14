Jannik Sinner è stato il grande protagonista della cena di gala di Wimbledon. Non solo per il tradizionale ballo dei campioni con Linda Noskova, ma anche per le parole sul palco. "Sono un po' brillo, quindi cercherò di parlare in modo molto semplice", ha scherzato il numero 1 del mondo. Poi, rispondendo a una domanda sull'ansia della mamma durante i suoi match, ha aggiunto: "Non sono ancora un genitore, quindi non so cosa si provi quando tuo figlio è in campo. Ma, alla fine, ci godiamo momenti come questi"