Atp Montreal, il programma di oggi: partite e orari

Due gli azzurri impegnati oggi nel 3° turno del Masters 1000 di Montreal: nel tardo pomeriggio Darderi affronterà il cinese Shang Juncheng, nella notte italiana sarà la volta di Musetti, opposto allo spagnolo Jodar. In campo anche De Minaur, il tennista più in alto rimasto in tabellone dopo le clamorose eliminazioni di Zverev e Medvedev, e il ritiro di Auger-Aliassime. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Comincia a entrare nella fase calda il Masters 1000 di Montreal, da vivere tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Si giocano, infatti, i primi incontri del 3° turno, con due azzurri in campo oggi. Nel tardo pomeriggio Luciano Darderi (n.19 del seeding) aprirà il programma sul Rogers Court contro il sorprendente cinese Juncheng Shang, ex top-50 oggi n. 281 del circuito, reduce dalla super vittoria al tie-break contro Andrey Rublev. Poi, nella notte italiana, sarà la volta di Lorenzo Musetti (n.11) che sul Center Court affronterà lo spagnolo Rafael Jodar (n.20) nel remake del quarto di finale del '500' di Washington, vinto dall'iberico in rimonta. Tra le sfide da non perdere anche quella tra Cameron Norrie e Alex De Minaur, il tennista più in alto rimasto in tabellone (era partito come quarta testa di serie) dopo le clamorose eliminazioni di Sascha Zverev e Daniil Medvedev, e il ritiro del beniamino di casa Felix Auger-Aliassime, afflitto da un problema alla schiena.

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