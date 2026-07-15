Darderi-Altmaier all'Atp Bastad, il risultato in diretta live della partitaatp bastad
Sulla terra rossa di Bastad, il campione in carica Luciano Darderi fa il suo esordio nel torneo contro il tedesco Daniel Altmaier: il match in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Stefano Travaglia intanto batte Navone 6-4, 6-2 e torna a qualificarsi per un quarto di finale Atp dopo quattro anni e mezzo
Travaglia ai quarti (dopo 4 anni e mezzo): battuto Navone in 2 set
Il pass per i quarti di Bastad l’ha già staccato Stefano Travaglia (il suo ultimo quarto di finale Atp risaliva a quattro anni e mezzo fa, a Pune, mentre sulla terra rossa mancava l’appuntamento da Umago 2021), uscito vincitore in uno dei tanti confronti ‘Italia-Argentina’ di questo mercoledì con un 6-4, 6-2 contro Mariano Navone, n. 48 del ranking. Dopo un avvio alla pari, il 34enne marchigiano si conquista una palla break nel 7° game e la sfrutta subito rompendo l’equilibrio. Nel game decisivo per chiudere il set rischia tuttavia di sciupare tutto, andando sotto sullo 0-40 e offrendo tre palle all’avversario per il contro-break, ma riesce a neutralizzarle tutte e anche una quarta successiva, portandosi a casa il parziale. L’argentino paga questo sforzo psicofisico, andando completamente in balia di Travaglia nel secondo set: perde subito il game in servizio e lo stesso fa anche in quello dopo, concedendo un comodo 4-0 all’azzurro. Il vantaggio è rassicurante e viene difeso fino al 6-4 conclusivo. Ora lo attende il paraguaiano Adolfo Vallejo.