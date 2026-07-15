Sulla terra rossa di Bastad, il campione in carica Luciano Darderi fa il suo esordio nel torneo contro il tedesco Daniel Altmaier: il match in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW . Stefano Travaglia intanto batte Navone 6-4, 6-2 e torna a qualificarsi per un quarto di finale Atp dopo quattro anni e mezzo

Travaglia ai quarti (dopo 4 anni e mezzo): battuto Navone in 2 set

Il pass per i quarti di Bastad l’ha già staccato Stefano Travaglia (il suo ultimo quarto di finale Atp risaliva a quattro anni e mezzo fa, a Pune, mentre sulla terra rossa mancava l’appuntamento da Umago 2021), uscito vincitore in uno dei tanti confronti ‘Italia-Argentina’ di questo mercoledì con un 6-4, 6-2 contro Mariano Navone, n. 48 del ranking. Dopo un avvio alla pari, il 34enne marchigiano si conquista una palla break nel 7° game e la sfrutta subito rompendo l’equilibrio. Nel game decisivo per chiudere il set rischia tuttavia di sciupare tutto, andando sotto sullo 0-40 e offrendo tre palle all’avversario per il contro-break, ma riesce a neutralizzarle tutte e anche una quarta successiva, portandosi a casa il parziale. L’argentino paga questo sforzo psicofisico, andando completamente in balia di Travaglia nel secondo set: perde subito il game in servizio e lo stesso fa anche in quello dopo, concedendo un comodo 4-0 all’azzurro. Il vantaggio è rassicurante e viene difeso fino al 6-4 conclusivo. Ora lo attende il paraguaiano Adolfo Vallejo.