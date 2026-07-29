Alcaraz spinge in allenamento: il rientro si avvicinavideo
Il murciano ha postato sui social il video di un allenamento nella sua Academy, tornato a colpire senza difficoltà con il braccio destro dopo i problemi al polso negli ultimi mesi. Alcaraz è atteso a Cincinnati dal 13 agosto (in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW)
Trenta secondi di allenamento e l'emoji di una clessidra, a scandire il tempo verso il rientro ufficiale in campo. Un segnale quello lanciato da Carlos Alcaraz, un aggiornamento importante sulle sue condizioni dopo il problema al polso destro che lo tiene fuori dal circuito da aprile. L'infortunio adesso sembra alle spalle per lo spagnolo, come dimostra il video dell'allenamento direttamente dalla sua Academy a El Palmar. Alcaraz colpisce di dritto con il braccio destro in modo fluido, con una grandissima mobilità negli spostamenti laterali. Segnali di una condizione ritrovata, in attesa degli appuntamenti ufficiali.
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Obiettivo Cincinnati, poi New York
C'è una data cerchiata nel calendario di Alcaraz: il 13 agosto. Quel giorno inizierà il Masters 1000 di Cincinnati, torneo in cui figura il suo nome. Lo spagnolo ha scelto di non giocare in Canada per recuperare al meglio e poi scendere in campo in Ohio, dove difenderà il titolo conquistato un anno fa. Il torneo di Cincinnati sarebbe una tappa di avvicinamento verso gli US Open che scatteranno a Flushing Meadows il 31 agosto.