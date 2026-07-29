Italtennis impegnata sull'asse Washington-Los Cabos , in un mercoledì da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Negli Stati Uniti tornano in campo Lorenzo Musetti ed Elisabetta Cocciaretto . Il carrarino, che arriva dal successo nel derby su Arnaldi (costretto al ritiro per infortunio nel secondo set), affronterà l'australiano Aleksandar Vukic , n. 105 al mondo e reduce da otto vittorie consecutive, con il successo al Challenger di Granby. C'è un solo precedente che risale a febbraio 2022, con il successo di Musetti in tre set. Al femminile, invece, spazio a Elisabetta Cocciaretto contro la statunitense Emma Navarro , n. 26 Wta. Sarà il remake della sfida dello scorso maggio a Roma, in cui si impose l'azzurra in due set. All'alba di giovedì, invece, Luciano Darderi farà il suo debutto sul cemento messicano di Los Cabos contro Svrcina o Walton.

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