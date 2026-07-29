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Atp Washington e Los Cabos, il programma di oggi: partite e orari

Tennis

Lorenzo Musetti ed Elisabetta Cocciaretto tornano in campo a Washington, impegnati contro l'australiano Vukic e la statunitense Navarro. A Los Cabos, invece, debutta Luciano Darderi. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

Italtennis impegnata sull'asse Washington-Los Cabos, in un mercoledì da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Negli Stati Uniti tornano in campo Lorenzo Musetti ed Elisabetta Cocciaretto. Il carrarino, che arriva dal successo nel derby su Arnaldi (costretto al ritiro per infortunio nel secondo set), affronterà l'australiano Aleksandar Vukic, n. 105 al mondo e reduce da otto vittorie consecutive, con il successo al Challenger di Granby. C'è un solo precedente che risale a febbraio 2022, con il successo di Musetti in tre set. Al femminile, invece, spazio a Elisabetta Cocciaretto contro la statunitense Emma Navarro, n. 26 Wta. Sarà il remake della sfida dello scorso maggio a Roma, in cui si impose l'azzurra in due set. All'alba di giovedì, invece, Luciano Darderi farà il suo debutto sul cemento messicano di Los Cabos contro Svrcina o Walton.

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201)

  • ore 17 - Wta Washington: Fernandez (Can) vs Eala (Phi)
  • non prima delle 19 - Atp Washington: Vukic (Aus) vs MUSETTI (Ita)
  • a seguire - Simulcast Sky Sport Tennis

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 17 - Simulcast Sky Sport Uno
  • non prima delle 20 - Wta Washington: Navarro (Usa) vs COCCIARETTO (Ita)
  • a seguire - Atp Washington: Fritz (Usa) vs Majchrzak (Pol)
  • a seguire - Atp Washington: Jodar (Esp) vs Nishikori (Jpn)
  • non prima delle 3 - Atp Los Cabos: Lehecka (Cze) vs Wong (Hkg)
  • a seguire - Atp Los Cabos: Shapovalov (Can) vs Pacheco Mendez (Mex)
  • non prima delle 6 - Atp Los Cabos: Svrcina o Walton vs DARDERI (Ita)

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

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