Lorenzo Musetti ed Elisabetta Cocciaretto tornano in campo a Washington, impegnati contro l'australiano Vukic e la statunitense Navarro. A Los Cabos, invece, debutta Luciano Darderi. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Italtennis impegnata sull'asse Washington-Los Cabos, in un mercoledì da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Negli Stati Uniti tornano in campo Lorenzo Musetti ed Elisabetta Cocciaretto. Il carrarino, che arriva dal successo nel derby su Arnaldi (costretto al ritiro per infortunio nel secondo set), affronterà l'australiano Aleksandar Vukic, n. 105 al mondo e reduce da otto vittorie consecutive, con il successo al Challenger di Granby. C'è un solo precedente che risale a febbraio 2022, con il successo di Musetti in tre set. Al femminile, invece, spazio a Elisabetta Cocciaretto contro la statunitense Emma Navarro, n. 26 Wta. Sarà il remake della sfida dello scorso maggio a Roma, in cui si impose l'azzurra in due set. All'alba di giovedì, invece, Luciano Darderi farà il suo debutto sul cemento messicano di Los Cabos contro Svrcina o Walton.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 17 - Wta Washington: Fernandez (Can) vs Eala (Phi)
- non prima delle 19 - Atp Washington: Vukic (Aus) vs MUSETTI (Ita)
- a seguire - Simulcast Sky Sport Tennis
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 17 - Simulcast Sky Sport Uno
- non prima delle 20 - Wta Washington: Navarro (Usa) vs COCCIARETTO (Ita)
- a seguire - Atp Washington: Fritz (Usa) vs Majchrzak (Pol)
- a seguire - Atp Washington: Jodar (Esp) vs Nishikori (Jpn)
- non prima delle 3 - Atp Los Cabos: Lehecka (Cze) vs Wong (Hkg)
- a seguire - Atp Los Cabos: Shapovalov (Can) vs Pacheco Mendez (Mex)
- non prima delle 6 - Atp Los Cabos: Svrcina o Walton vs DARDERI (Ita)
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
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