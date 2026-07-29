Tale padre tale figlio: Cruz Hewitt, 17enne figlio di Leyton ex numero 1 del mondo e vincitore di due Slam, ha conquistato a Washington la sua prima vittoria in un tabellone principale Atp. "Ricordo di essere venuto al suo ultimo torneo qui. Ci sono così tanti ricordi legati a questo posto, è surreale", ha detto dopo aver sconfitto Marcos Giron. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

C'è un nuovo Hewitt in città, si chiama Cruz e promette davvero bene. Il figlio del leggendario Leyton , per 80 settimane numero 1 del mondo e vincitore di due titoli Slam in carriera , ha ottenuto la sua prima vittoria nel circuito Atp la scorsa notte, sconfiggendo Marcos Giron (numero 85 del ranking) per 6-3, 6-4 nel primo turno del Mubadala DC Open. Hewitt jr è il giocatore più giovane a vincere un match nel torneo di Washington dai tempi di Kei Nishikori nel 2007 e anche il più giovane australiano a vincere un match lontano da casa dal torneo di New Haven del 1998. Chi era in campo quel giorno? Ovviamente papà Lewitt ...

"Surreale vincere qui, mi ricordo il papà..."

Reduce dalla finale persa di Wimbledon junior, Cruz occupa attualmente la 612^ posizione del ranking mondiale ma con questo successo ha già scalato di oltre 250 posti la classifica. L'australiano è diventato inoltre il quarto uomo nato nel 2008 o successivamente a vincere un match a livello di circuito maggiore (esclusa la Coppa Davis): gli altri tre sono Diego Dedura, Thijs Boogaard e Moise Kouame. "È davvero surreale vincere qui - ha detto il ragazzo, che attende di conoscere lo sfidante al 2° turno -. Ovviamente ho visto mio padre giocare su questi campi. Ricordo di essere venuto al suo ultimo torneo qui. Ci sono così tanti ricordi legati a questo posto. Raggiungere il secondo turno è davvero speciale". Leyton Hewitt vinse il suo primo match Atp nel 1998 ad Adelaide, riuscendo in quella occasione anche a conquistare il torneo. Cruz riuscirà a emulare anche questo record del papà?