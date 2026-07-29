Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Cruz Hewitt sulle orme di papà Leyton: prima vittoria Atp a Washington

la storia
©Getty

Tale padre tale figlio: Cruz Hewitt, 17enne figlio di Leyton ex numero 1 del mondo e vincitore di due Slam, ha conquistato a Washington la sua prima vittoria in un tabellone principale Atp. "Ricordo di essere venuto al suo ultimo torneo qui. Ci sono così tanti ricordi legati a questo posto, è surreale", ha detto dopo aver sconfitto Marcos Giron. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE - GUIDA TV

C'è un nuovo Hewitt in città, si chiama Cruz e promette davvero bene. Il figlio del leggendario Leyton, per 80 settimane numero 1 del  mondo e vincitore di due titoli Slam in carriera, ha ottenuto la sua prima vittoria nel circuito Atp la scorsa notte, sconfiggendo Marcos Giron (numero 85 del ranking) per 6-3, 6-4 nel primo turno del Mubadala DC Open. Hewitt jr è il giocatore più giovane a vincere un match nel torneo di Washington dai tempi di Kei Nishikori nel 2007 e anche il più giovane australiano a vincere un match lontano da casa dal torneo di New Haven del 1998. Chi era in campo quel giorno? Ovviamente papà Lewitt...

"Surreale vincere qui, mi ricordo il papà..."

Reduce dalla finale persa di Wimbledon junior, Cruz occupa attualmente la 612^ posizione del ranking mondiale ma con questo successo ha già scalato di oltre 250 posti la classifica. L'australiano è diventato inoltre il quarto uomo nato nel 2008 o successivamente a vincere un match a livello di circuito maggiore (esclusa la Coppa Davis): gli altri tre sono Diego Dedura, Thijs Boogaard e Moise Kouame. "È davvero surreale vincere qui - ha detto il ragazzo, che attende di conoscere lo sfidante al 2° turno -. Ovviamente ho visto mio padre giocare su questi campi. Ricordo di essere venuto al suo ultimo torneo qui. Ci sono così tanti ricordi legati a questo posto. Raggiungere il secondo turno è davvero speciale". Leyton Hewitt vinse il suo primo match Atp nel 1998 ad Adelaide, riuscendo in quella occasione anche a conquistare il torneo. Cruz riuscirà a emulare anche questo record del papà?

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Tre azzurri in campo: il programma di oggi su Sky

Tennis

Lorenzo Musetti ed Elisabetta Cocciaretto tornano in campo a Washington, impegnati contro...

Six Kings Slam, Sinner difenderà il titolo a Riyad

Tennis

Anche quest’anno tra Us Open e Atp Finals il numero uno al mondo sarà impegnato nella tre giorni...

Debuttano Shelton e De Minaur: il programma

atp washington

Seconda giornata a Washington con il debutto delle prime due teste di serie, Alex De Minaur e Ben...

Arnaldi si ritira, Musetti avanza al 2° turno

atp washington

Dura solo 40 minuti il derby azzurro tra Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi, vinto dal carrarino in...

Sinner torna a casa: allenamento a San Candido

Tennis

Jannik Sinner si è allenato nella sua San Candido, come testimoniato da un post e alcune foto...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS