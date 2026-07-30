Giovedì di tennis tra Washington e Los Cabos , in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW , in una giornata che completerà il quadro dei quarti di finale. Riflettori puntati soprattutto sugli Stati Uniti, dove è in programma l'atteso derby australiano tra Alex De Minaur e il 17enne Cruz Hewitt , figlio di Lleyton reduce dalla prima vittoria in carriera nel circuito maggiore. Uno scontro generazionale per il tennis aussie, simbolica per De Minaur visto il contributo di Lleyton Hewitt nel suo percorso di crescita. Tra le altre sfide di giornata, il n. 2 del seeding Ben Shelton sfiderà Ugo Humbert .

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