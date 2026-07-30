Atp Washington, il programma di oggi: partite e orariatp washington
A Washington giornata dedicata agli ultimi match di secondo turno. L'attesa è tutta per il derby australiano tra Alex De Minaur e Cruz Hewitt, figlio di Lleyton. A Los Cabos, invece, si giocheranno i quarti di finale. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Giovedì di tennis tra Washington e Los Cabos, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, in una giornata che completerà il quadro dei quarti di finale. Riflettori puntati soprattutto sugli Stati Uniti, dove è in programma l'atteso derby australiano tra Alex De Minaur e il 17enne Cruz Hewitt, figlio di Lleyton reduce dalla prima vittoria in carriera nel circuito maggiore. Uno scontro generazionale per il tennis aussie, simbolica per De Minaur visto il contributo di Lleyton Hewitt nel suo percorso di crescita. Tra le altre sfide di giornata, il n. 2 del seeding Ben Shelton sfiderà Ugo Humbert.
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Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 17 - Simulcast Sky Sport Tennis
- a seguire - Atp Washington: BOLELLI/VAVASSORI vs Behar/Chandrasekar
- a seguire - Atp Washington: Atmane (Fra) vs Tabilo (Chi)
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 17 - Atp Washington: Nakashima (Usa) vs Mensik (Cze)
- a seguire - Atp Washington: De Minaur (Aus) vs Hewitt (Aus)
- a seguire - Simulcast Sky Sport Uno
- non prima delle 00.30 - Atp Washington: Humbert (Fra) vs Shelton (Usa)
- non prima delle 2 - Wta Washington: Kudermetova (Uzb) vs Svitolina (Ukr)
- a seguire - Atp Los Cabos
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.