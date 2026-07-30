L'italoargentino si è ritirato per un problema fisico nel corso del primo set (sotto 3-0 e con palla break da difendere nel quarto game) contro Svrcina al debutto all'Atp 250 di Los Cabos. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Si è chiuso dopo solo tre game il cammino all'Atp 250 di Los Cabos di Luciano Darderi. Al debutto nel torneo, la testa di serie numero 2 si è ritirata per infortunio contro il ceco Dalibor Svrcina quando era sotto 3-0 nel primo set e aveva una palla break da difendere ai vantaggi nel corso del quarto game. Una sfida durata solo 22 minuti e che permette a Svrcina di qualificarsi per i quarti di finale. Entrato in campo con una fasciatura sul braccio destro (che ha tolto poco dopo), Darderi ha faticato sin dall'inizio e durante gli scambi ha scosso più volte la testa. Da qui la scelta di non continuare e abbandonare il match. Con questa sconfitta, sfuma la possibilità di Darderi di rientrare nella top 20 del ranking Atp.