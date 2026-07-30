Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Atp Los Cabos, Darderi si ritira: vince Svrcina

atp los cabos

L'italoargentino si è ritirato per un problema fisico nel corso del primo set (sotto 3-0 e con palla break da difendere nel quarto game) contro Svrcina al debutto all'Atp 250 di Los Cabos. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

Si è chiuso dopo solo tre game il cammino all'Atp 250 di Los Cabos di Luciano Darderi. Al debutto nel torneo, la testa di serie numero 2 si è ritirata per infortunio contro il ceco Dalibor Svrcina quando era sotto 3-0 nel primo set e aveva una palla break da difendere ai vantaggi nel corso del quarto game. Una sfida durata solo 22 minuti e che permette a Svrcina di qualificarsi per i quarti di finale. Entrato in campo con una fasciatura sul braccio destro (che ha tolto poco dopo), Darderi ha faticato sin dall'inizio e durante gli scambi ha scosso più volte la testa. Da qui la scelta di non continuare e abbandonare il match. Con questa sconfitta, sfuma la possibilità di Darderi di rientrare nella top 20 del ranking Atp.

atp Washington

Musetti ai quarti: Vukic battuto in tre set

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Musetti ai quarti: Vukic battuto in tre set

atp washington

Lorenzo Musetti supera in tre set l'australiano Vukic e centra i quarti a Washington per la prima...

Alcaraz spinge in allenamento verso il rientro

video

Il murciano ha postato sui social il video di un allenamento nella sua Academy, tornato a colpire...

Cruz Hewitt come papà: 1^ vittoria Atp a 17 anni

la storia

Tale padre tale figlio: Cruz Hewitt, 17enne figlio di Leyton ex numero 1 del mondo e vincitore di...

Tre azzurri in campo: il programma di oggi su Sky

Tennis

Lorenzo Musetti ed Elisabetta Cocciaretto tornano in campo a Washington, impegnati contro...

Six Kings Slam, Sinner difenderà il titolo a Riyad

Tennis

Anche quest’anno tra Us Open e Atp Finals il numero uno al mondo sarà impegnato nella tre giorni...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS