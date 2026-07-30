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Luciano Darderi scambiato per Landaluce all'ingresso in campo a Los Cabos. VIDEO

atp los cabos

Episodio curioso avvenuto prima del match tra Darderi e Svrcina, terminato con il passaggio del turno a favore del ceco dopo che l'italoargentino si è ritirato a causa di un problema fisico. Al momento dell'ingresso in campo, la speaker invece di annunciare Darderi fa il nome di Martin Landaluce che, in realtà, era stato eliminato dal torneo il giorno prima. Un errore che strappa il sorriso a Luciano... Guarda il VIDEO

LOS CABOS, DARDERI SI RITIRA: PASSA SVRCINA

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