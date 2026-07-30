Sascha Zverev ha parlato della sua rivalità con Sinner e Alcaraz: "All’inizio della mia carriera mi piaceva molto giocare contro Sinner, ma ora ho perso le ultime partite. Ora ti sembra di giocare sempre in svantaggio durante la partita. Con Carlos a volte perdo, a volte vinco, ma con lui le partite sono sempre incredibili"

"All’inizio della mia carriera mi piaceva molto giocare contro Sinner, ma ora ho perso le ultime 7 o 8 partite. Ha migliorato molto il suo gioco, è molto costante e non ti regala nulla. Ora ti sembra di giocare sempre in svantaggio durante la partita ". Sascha Zverev ammette le difficoltà nel giocare contro il numero 1 del mondo, che l'ha sconfitto nelle ultime 10 occasioni, compresa la finale di Wimbledon 2026. Intervistato da Knossi, il numero 2 del mondo ammette di avere meno difficoltà nell'affrontare Carlos Alcaraz : "Contro Alcaraz mi piace molto giocare. A volte perdo, a volte vinco, ma con lui le partite sono sempre incredibili . Abbiamo sempre partite incredibili, battaglie dure, come in Australia, ma è molto divertente giocare contro di lui".

"Finale al Roland Garros, dovevo battere Cobolli"

Lo scorso giugno, Zverev ha conquistato il suo primo Slam vincendo il Roland Garros battendo in finale Flavio Cobolli: "Durante tutto il torneo ho gestito bene il nervosismo. Sinner è stato eliminato, Djokovic anche, e io sono arrivato fino alla finale. È stata una giornata finale piuttosto dura, ero molto, molto nervoso. Inoltre, sapevo che la finale non era contro Alcaraz o Sinner, era contro Flavio Cobolli, contro un giocatore che devo battere: è un buon giocatore, senza dubbio. È un ragazzo eccellente, ma dovevo vincere quella finale".