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Sinner, l'allenamento di oggi a Monte-Carlo: "Tornato a lavoro". VIDEO

Tennis

Con un video sui social, Jannik Sinner ha condiviso qualche secondo del suo allenamento svolto a Monte-Carlo. Il numero 1 al mondo inizia così la preparazione in vista del Masters 1000 di Cincinnati, in diretta su Sky e NOW dal 13 al 23 agosto

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Inizia il conto alla rovescia per il ritorno in campo di Jannik Sinner. Il numero 1 al mondo, dopo lo stop a seguito della vittoria di Wimbledon, ha condiviso sui social un video di allenamento a Monte-Carlo in cui ha scritto: "Tornato a lavoro". Sinner, per la precisione, ha deciso di non giocare il Masters 1000 di Montreal (al via il 2 agosto), ma farà il suo debutto sul cemento americano nel '1000' di Cincinnati, che potrete seguire in diretta su Sky e NOW dal 13 al 23 agosto, ultimo appuntamento in vista dello US Open (quarto Slam della stagione). In Ohio Jannik dovrà difendere la finale dello scorso anno, in cui si ritirò durante il primo set della sfida contro Carlos Alcaraz per via di un problema fisico.

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