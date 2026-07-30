Il parterre de roi di Cincinnati si arricchisce: a Sinner e al probabile rientro di Alcaraz, si aggiunge la presenza di Novak Djokovic, che torna in Ohio per la prima volta dopo la finale vinta nel 2023 proprio contro lo spagnolo, definita "una delle migliori della carriera" dal serbo, che ha ufficializzato la sua partecipazione con un video sui social. Cincinnati sarà in diretta su Sky e NOW dal 13 al 23 agosto

Novak Djokovic ha annunciato che prenderà parte al Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 13 al 23 agosto (diretta su Sky Sport e NOW). Il serbo, che non giocava dalla semifinale di Wimbledon persa contro Sinner , si unisce dunque ai partecipanti che vedono, oltre al n.1 del mondo, probabilmente anche il ritorno in campo di Carlos Alcaraz, reduce dall'infortunio al polso che lo ha tenuto fuori dai tornei dallo scorso aprile. Per Nole l'occasione di testare il suo stato di forma in vista degli US Open , in programma dal 30 agosto e ultimo Slam della stagione.

"Nel 2023 ho giocato una delle migliori finali della carriera"

"Sono felice di annunciare che quest'anno tornerò a Cincinnati per la prima volta dal 2023, quando ho giocato una delle migliori finali al meglio dei tre set della mia carriera in un 1000 (vinta con Alcaraz dopo una lotta di quasi 4 ore, ndr) - ha affermato Djokovic in un video diffuso dagli organizzatori del torneo in Ohio -. Non vedo l'ora di tornare in campo e giocare di fronte a voi, e vedere fan da tutto il mondo al torneo".