La favola di Kristina Liutova si chiude nel migliore dei modi. La tennista russa, classe 2010, ha conquistato il Wta 250 di Memphis a soli 16 anni e, soprattutto, nel suo torneo d'esordio assoluto nel circuito maggiore. Decisiva la vittoria in finale contro la ceca Darja Vidmanova con il punteggo di 1-6, 6-1, 6-3. Con questo successo, Liutova - che era partita dalle qualificazioni - diventa la prima giocatrice nata nel 2010 a vincere un torneo Wta. A inizio anno era numero 601 al mondo (prima di Memphis numero 229), mentre da lunedì entrerà ufficialmente in top 130.