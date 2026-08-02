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Liutova vince il Wta Memphis: Vidmanova battuta in tre set

wta memphis

Al suo primo torneo nel circuito maggiore, Liutova scrive la storia diventando la prima 2010 a vincere un titolo Wta: battuta in rimonta nel '250' di Memphis la ceca Darja Vidmanova per 1-6, 6-1, 6-3

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La favola di Kristina Liutova si chiude nel migliore dei modi. La tennista russa, classe 2010, ha conquistato il Wta 250 di Memphis a soli 16 anni e, soprattutto, nel suo torneo d'esordio assoluto nel circuito maggiore. Decisiva la vittoria in finale contro la ceca Darja Vidmanova con il punteggo di 1-6, 6-1, 6-3. Con questo successo, Liutova - che era partita dalle qualificazioni - diventa la prima giocatrice nata nel 2010 a vincere un torneo Wta. A inizio anno era numero 601 al mondo (prima di Memphis numero 229), mentre da lunedì entrerà ufficialmente in top 130.

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