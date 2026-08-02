Montreal al via oggi: il torneo LIVE su Sky Sport

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Atp Montreal, dove vedere il Canada Open in tv e streaming

guida tv

La stagione sul cemento americano entra nel vivo con il primo dei due Masters 1000 consecutivi che porteranno diretti agli US Open: si comincia con Montreal, con sette azzurri in tabellone e grandi attese per Cobolli e Musetti. Tra le donne si gioca il 1000 di Toronto. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 2 al 13 agosto

RISULTATI LIVE

Prosegue su Sky e in streaming su NOW la grande stagione del tennis con un nuovo prestigioso appuntamento. Da domenica 2 a giovedì 13 agosto, riflettori puntati sul Canada per il doppio appuntamento del National Bank Open presented by Rogers. In programma il torneo ATP Masters 1000 di Montreal e il WTA 1000 di Toronto, due eventi che inaugurano la fase più intensa della stagione nordamericana sul cemento e rappresentano una tappa fondamentale nel percorso di avvicinamento agli US Open, in programma dal 30 agosto al 13 settembre, su Sky SportGrande attesa per il torneo maschile di Montreal, dove saranno ben sette gli Azzurri al via nel tabellone principale: Lorenzo Musetti, al rientro in un Masters 1000, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Matteo Arnaldi, Mattia Bellucci, Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego. Nel torneo femminile di Toronto sarà invece presente Elisabetta Cocciaretto, già qualificata per il tabellone principale

La squadra di Sky Sport

Per la copertura editoriale dei due tornei canadesi, Sky Sport schiera una squadra di telecronisti di primo piano: Elena Pero, Luca Boschetto, Alessandro Lupi, Pietro Nicolodi, Dario Massara, Dalila Setti, Federico Ferrero, Riccardo Bisti, Nicolò Ramella, Elia Faggion e Matteo SfolciniIl commento tecnico sarà affidato a Barbara Reggi, Stefano Pescosolido, Nicolò Cotto, Andrea Arnaboldi e Gianluca Pozzi.

Approfondimento

Il tabellone del Masters 1000 di Montreal

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Oltre al canale di riferimento Sky Sport Tennis, attivo anche Sky Sport Plus, l’esperienza interattiva pensata per seguire le grandi sfide maschili e femminili in modo ancora più immersivo. Sintonizzandosi sul canale 203 e premendo il tasto verde del telecomando Sky Q via satellite, oppure il tasto interattività di Sky Glass se connessi a Internet, è possibile accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei in onda su Sky, oltre agli aggiornamenti in tempo reale delle classifiche ATP e WTA. Per i clienti NOW, è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi con le immagini live dai campi di gioco, curate e prodotte direttamente da ATP e WTA. Aggiornamenti costanti, notizie e approfondimenti saranno disponibili anche su Skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Inoltre, grazie a Circoletto Rosso, la newsletter di Sky Sport Insider interamente dedicata al tennis e curata da Angelo Carotenuto, gli abbonati potranno approfondire storie, analisi, retroscena e i profili dei protagonisti del circuito, per seguire da vicino la bellezza di questo sport.

La programmazione dei tornei ATP Masters 1000 e WTA 1000 di Montreal e Toronto su Sky e in streaming su NOW

DOMENICA 2 AGOSTO

  • Sky Sport Tennis                   diretta dalle 17
  • Sky Sport Arena                    diretta dalle 17

LUNEDÌ 3 AGOSTO

  • Sky Sport Tennis                   diretta dalle 17
  • Sky Sport Arena                    diretta dalle 17
  • Sky Sport Uno                       diretta dalle 17 alle 19 e dalle 22.30

MARTEDÌ 4 AGOSTO

  • Sky Sport Tennis                   diretta dalle 17
  • Sky Sport Arena                    diretta dalle 17
  • Sky Sport Uno                       diretta dalle 17 alle 19.30 e dalle 22.30

MERCOLEDÌ 5 AGOSTO

  • Sky Sport Tennis                   diretta dalle 17
  • Sky Sport Arena                    diretta dalle 17
  • Sky Sport Uno                       diretta dalle 17 alle 18.30 e dalle 21

GIOVEDÌ 6 AGOSTO

  • Sky Sport Tennis                   diretta dalle 17
  • Sky Sport Arena                    diretta dalle 17
  • Sky Sport Uno                       diretta dalle 20.30

VENERDÌ 7 AGOSTO

  • Sky Sport Tennis                   diretta dalle 18.30
  • Sky Sport Arena                    diretta dalle 18.30
  • Sky Sport Uno                       diretta dalle 18.30

SABATO 8 AGOSTO

  • Sky Sport Tennis                   diretta dalle 18.30 alle 22.30 e dall’1
  • Sky Sport Arena                    diretta dalle 18.30 alle 22.30 e dall’1
  • Sky Sport Uno                       diretta dalle 18.30 alle 22.30 e dall’1

DOMENICA 9 AGOSTO

  • Sky Sport Tennis                   diretta dalle 18.30 alle 22.30 e dall’1
  • Sky Sport Arena                    diretta dalle 18.30 alle 22.30 e dall’1
  • Sky Sport Uno                       diretta dalle 18.30 alle 22.30 e dall’1

LUNEDÌ 10 AGOSTO

  • Sky Sport Uno  a mezzanotte 1° quarto ATP Montreal; alle 2 - 2° quarto ATP Montreal       
  • Sky Sport Tennis all’1 - 1° quarto WTA Toronto; alle 3 - 2° quarto WTA Toronto

MARTEDÌ 11 AGOSTO

  • Sky Sport Uno  A mezzanotte - 3° quarto ATP Montreal; alle 2 - 4° quarto ATP Montreal       
  • Sky Sport Tennis all’1 - 3° quarto WTA Toronto; alle 3 - 4° quarto WTA Toronto

MERCOLEDÌ 12 AGOSTO

  • Sky Sport Uno  A mezzanotte 1° semifinale ATP Montreal; alle 2 - 2° semifinale ATP Montreal  
  • Sky Sport Tennis  all’1 - 1° semifinale WTA Toronto; alle 3 - 2° semifinale WTA Toronto

GIOVEDÌ 13 AGOSTO

  • Sky Sport Uno A mezzanotte finale WTA Toronto; alle 2 - finale ATP Montreal
  • Sky Sport Tennis A mezzanotte finale WTA Toronto; alle 2 - finale ATP Montreal

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