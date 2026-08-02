Montreal al via oggi: il torneo LIVE su Sky Sport

Prosegue su Sky e in streaming su NOW la grande stagione del tennis con un nuovo prestigioso appuntamento. Da domenica 2 a giovedì 13 agosto , riflettori puntati sul Canada per il doppio appuntamento del National Bank Open presented by Rogers. In programma il torneo ATP Masters 1000 di Montreal e il WTA 1000 di Toronto , due eventi che inaugurano la fase più intensa della stagione nordamericana sul cemento e rappresentano una tappa fondamentale nel percorso di avvicinamento agli US Open , in programma dal 30 agosto al 13 settembre , su Sky Sport . Grande attesa per il torneo maschile di Montreal, dove saranno ben sette gli Azzurri al via nel tabellone principale: Lorenzo Musetti , al rientro in un Masters 1000, Flavio Cobolli , Luciano Darderi , Matteo Arnaldi , Mattia Bellucci , Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego . Nel torneo femminile di Toronto sarà invece presente Elisabetta Cocciaretto , già qualificata per il tabellone principale

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