Tre azzurri in Canada: il programma di oggi su Sky

Da Montreal a Toronto, passando per Washington e Memphis. Sarà una super domenica di tennis , da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Oggi si alza il sipario sul Canada Open, con il debutto a Montreal di Matteo Berrettini . Il romano, al primo impegno ufficiale dopo Wimbledon, affronterà l'argentino Mariano Navone , battuto nei tre precedenti sulla terra rossa. A Toronto, invece, spazio a Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini . La marchigiana, reduce dall'ottimo torneo a Washington, sfiderà l'australiana Gibson ; la toscana, entrata in tabellone dalle qualificazioni, se la vedrà con la colombiana Osorio . Sarà anche il giorno delle finali a Washington e Memphis. Nella capitale statunitense aprirà la finale femminile tra Pegula ed Eala, a seguire quella maschile tra Fritz e Jodar. Nel Tennessee, invece, riflettori sulla giovanissima Kristina Liutova (prima 2010 in finale in un torneo Wta) che sfiderà per il titolo la ceca Vidmanova.

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