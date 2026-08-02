Tre azzurri in Canada: il programma di oggi su Sky

Inizia il Canada Open con tre azzurri subito in campo: a Montreal c'è Matteo Berrettini contro l'argentino Navone, a Toronto spazio a Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini. In programma anche le finali di Washington e Memphis. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Da Montreal a Toronto, passando per Washington e Memphis. Sarà una super domenica di tennis, da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Oggi si alza il sipario sul Canada Open, con il debutto a Montreal di Matteo Berrettini. Il romano, al primo impegno ufficiale dopo Wimbledon, affronterà l'argentino Mariano Navone, battuto nei tre precedenti sulla terra rossa. A Toronto, invece, spazio a Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini. La marchigiana, reduce dall'ottimo torneo a Washington, sfiderà l'australiana Gibson; la toscana, entrata in tabellone dalle qualificazioni, se la vedrà con la colombiana Osorio. Sarà anche il giorno delle finali a Washington e Memphis. Nella capitale statunitense aprirà la finale femminile tra Pegula ed Eala, a seguire quella maschile tra Fritz e Jodar. Nel Tennessee, invece, riflettori sulla giovanissima Kristina Liutova (prima 2010 in finale in un torneo Wta) che sfiderà per il titolo la ceca Vidmanova.
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Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 17 - Atp Montreal: Kovacevic (Usa) vs Borges (Por)
- a seguire - Atp Montreal: BERRETTINI (Ita) vs Navone (Arg)
- a seguire - Wta Toronto: STEFANINI (Ita) vs Osorio (Col)
- non prima delle 22 - Wta Toronto: Jones (Aus) vs Tararudee (Tha)
- a seguire - Wta Toronto: Gibson (Aus) vs COCCIARETTO (Ita)
- a seguire - Atp Montreal: Galarneau (Can) vs Kopriva (Cze)
SKY SPORT ARENA (204)
- ore 18 - Wta Washington: Pegula (Usa) vs Eala (Phi)
- non prima delle 20.30 - Atp Washington: Fritz (Usa) vs Jodar (Esp)
- a seguire - Atp Montreal: Fucsovics (Hun) vs Moutet (Fra)
- non prima delle 24 - Atp Montreal: Shimabukuro (Jpn) vs Cilic (Cro)
- a seguire - Atp Montreal: Bonzi (Fra) vs Hanfmann (Ger)
SKY SPORT MIX (211)
- ore 19.30 - Wta Memphis: Liutova vs Vidmanova (Cze)
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.