Tre azzurri in Canada: il programma di oggi su Sky

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Atp Montreal 2026, il programma di oggi: partite e orari

Tennis

Inizia il Canada Open con tre azzurri subito in campo: a Montreal c'è Matteo Berrettini contro l'argentino Navone, a Toronto spazio a Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini. In programma anche le finali di Washington e Memphis. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

LA GUIDA AL CANADA OPEN

Da Montreal a Toronto, passando per Washington e Memphis. Sarà una super domenica di tennis, da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Oggi si alza il sipario sul Canada Open, con il debutto a Montreal di Matteo Berrettini. Il romano, al primo impegno ufficiale dopo Wimbledon, affronterà l'argentino Mariano Navone, battuto nei tre precedenti sulla terra rossa. A Toronto, invece, spazio a Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini. La marchigiana, reduce dall'ottimo torneo a Washington, sfiderà l'australiana Gibson; la toscana, entrata in tabellone dalle qualificazioni, se la vedrà con la colombiana Osorio. Sarà anche il giorno delle finali a Washington e Memphis. Nella capitale statunitense aprirà la finale femminile tra Pegula ed Eala, a seguire quella maschile tra Fritz e Jodar. Nel Tennessee, invece, riflettori sulla giovanissima Kristina Liutova (prima 2010 in finale in un torneo Wta) che sfiderà per il titolo la ceca Vidmanova.

Leggi anche

Si parte a Montreal, la guida al torneo

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 17 - Atp Montreal: Kovacevic (Usa) vs Borges (Por)
  • a seguire - Atp Montreal: BERRETTINI (Ita) vs Navone (Arg)
  • a seguire - Wta Toronto: STEFANINI (Ita) vs Osorio (Col)
  • non prima delle 22 - Wta Toronto: Jones (Aus) vs Tararudee (Tha)
  • a seguire - Wta Toronto: Gibson (Aus) vs COCCIARETTO (Ita)
  • a seguire - Atp Montreal: Galarneau (Can) vs Kopriva (Cze)

SKY SPORT ARENA (204)

  • ore 18 - Wta Washington: Pegula (Usa) vs Eala (Phi)
  • non prima delle 20.30 - Atp Washington: Fritz (Usa) vs Jodar (Esp)
  • a seguire - Atp Montreal: Fucsovics (Hun) vs Moutet (Fra)
  • non prima delle 24 - Atp Montreal: Shimabukuro (Jpn) vs Cilic (Cro)
  • a seguire - Atp Montreal: Bonzi (Fra) vs Hanfmann (Ger)

SKY SPORT MIX (211)

  • ore 19.30 - Wta Memphis: Liutova vs Vidmanova (Cze)

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

Leggi anche

Montreal al via oggi: il torneo LIVE su Sky Sport

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Tre azzurri in Canada: il programma di oggi su Sky

Tennis

Inizia il Canada Open con tre azzurri subito in campo: a Montreal c'è Matteo Berrettini contro...

Montreal al via oggi: il torneo LIVE su Sky Sport

guida tv

La stagione sul cemento americano entra nel vivo con il primo dei due Masters 1000 consecutivi...

Liutova nella storia: la prima 2010 in finale Wta

wta 250 memphis

Kristina Liutova continua a stupire: la sedicenne russa è diventata la prima tennista nata nel...

Semifinali a Washington: il programma di oggi

su sky

Sabato dedicato alle semifinali a Washington: si parte con le donne (Pegula-Shnaider e...

Musetti si ferma ai quarti: Jodar vince in rimonta

atp washington

A Lorenzo Musetti non basta un primo set dominato contro Rafael Jodar che vince in rimonta e...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS