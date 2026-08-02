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Sabalenka, la proposta per il tennis: "Conferenze stampa pre-torneo in stile F1"

Tennis

La numero 1 al mondo ha lanciato una proposta sul suo profilo X: svolgere le conferenze stampa di tennis come quelle della Formula 1. "I top 10 insieme in conferenza. Sarebbe divertente, no?"

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"Che ne dite di cambiare le interviste pre-torneo? I top 10 insieme per una conferenza stampa? Stile F1? Divertente, no?". È l'insolita idea di Aryna Sabalenka. La tennista bielorussa, numero 1 al mondo, ha scritto questo messaggio in un post su X, in cui ha proposto di cambiare le conferenze di tennis prendendo come riferimento quelle che si svolgono in Formula 1, nel consueto giovedì di media day che dà il via al weekend di gara.

Come si svolgono le conferenze in Formula 1

Ma come funziona una conferenza stampa in Formula 1? Andiamo con ordine: il giovedì vengono formati due gruppi da tre piloti ciascuno (dunque sei in totale). I protagonisti si siedono su un unico divanetto. Una volta pronti, si può partire con le domande dei giornalisti. La 'particolarità' sta nel riunire i principali piloti del weekend durante la conferenza, come avvenne lo scorso anno prima del GP di Abu Dhabi, in cui Max Verstappen, Lando Norris e Oscar Piastri - che si giocavano il Mondiale all'ultima gara - vennero inseriti nello stesso (e nel caso di quel fine settimana anche unico) gruppo.

La conferenza stampa di Abu Dhabi 2025 con i contendenti al titolo: Max Verstappen, Lando Norris e Oscar Piastri

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