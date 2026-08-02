La toscana è stata sconfitta in due set dalla colombiana Osorio in un match iniziato con diverse ore di ritardo per la pioggia caduta in Canada. Rinviato a stasera - sempre a causa del maltempo - il debutto della marchigiana, che affronterà nel primo turno l’australiana Gibson. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Si ferma al 1° turno la corsa di Lucrezia Stefanini nel WTA 1000 di Toronto. La tennista toscana, n.144 del mondo, promossa dalle qualificazioni per la prima volta in carriera al tabellone principale del National Bank Open, si è dovuta arrendere 7-6, 6-3 alla colombiana Camila Osorio (n.56 del ranking) in poco meno di due ore. Non senza rimpianti : nel primo set - caratterizzato da ben 8 break! - la 28enne di Carmignano era avanti 5-3 , rimontata poi al tie-break. Un match reso ancora più complicato alla debuttante pratese dall'inizio ritardato di diverse ore a causa della pioggia caduta sull'Ontario. La 24enne di Cucuta affronterà ora la russa Ekaterina Alexandrova, n. 16 del seeding.

Oggi su Sky il debutto di Cocciaretto

Il ritorno del maltempo - e le previsioni non benevole - hanno convinto gli organizzatori a cancellare il resto del programma, che prevedeva anche la sfida tra Elisabetta Cocciaretto (n.71 WTA) e Talia Gibson (n.72): match rimandato a stasera e in diretta su Sky Sport (non prima delle 18.30). La vincente della partita tra l’australiana e la marchigiana - reduce dai quarti del '500' di Washington (fermata da Naomi Osaka) - troverà al 2° turno la polacca Maja Chwalinska, sorprendente finalista nell'ultimo Roland Garros e testa di serie numero 18 sul cemento canadese.