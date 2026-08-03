Berrettini e non solo: il programma di oggi su Sky

Atp Montreal, il programma di oggi: partite e orariATP MONTREAL
Tre azzurri al debutto oggi nel 1° primo turno del Masters 1000 di Montreal. Nel pomeriggio, Berrettini sfiderà Navone (match posticipato per la pioggia di domenica in Canada). In tarda serata, Sonego e Bellucci affronteranno rispettivamente Griekspoor e Baez. Nel WTA di Toronto, Cocciaretto se la vedrà con Gibson. Mentre a Washington andranno in scena le finali. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Quanti azzurri in questo super lunedì di tennis, da vivere tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Nel pomeriggio il debutto di Matteo Berrettini, posticipato ad oggi per via della pioggia caduta copiosa domenica sul Masters 1000 di Montreal: il romano - al ritorno in campo dopo Wimbledon - sfiderà al primo turno l'argentino Mariano Navone. In tarda serata, sul cemento canadese sarà la volta di Mattia Bellucci (opposto a Sebastian Baez) e Lorenzo Sonego (atteso dall'olandese Tallon Griekspoor). Nel WTA di Toronto, spazio alla sfida tra la marchigiana Elisabetta Cocciaretto e l'australiana Talia Gibson. Mentre al '500' di Washington torneranno a giocarsi la finale - fermata anch'essa dal maltempo - Jessica Pegula e Alexandra Eala, con la statunitense avanti di un set (6-4) e sotto 2-1 nel secondo (ma toccherà a lei servire alla ripresa del gioco). Seguirà l'ultimo atto degli uomini tra il padrone di casa Taylor Fritz e lo spagnolo Rafael Jódar.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 17 - Simulcast Sky Sport Tennis
- dalle 22.30 - Simulcast Sky Sport Tennis
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 17 - Atp Montreal: BERRETTINI (Ita) vs Navone
- a seguire - Atp Montreal: Shimabukuro (Jap) vs Cilic (Cro)
- a seguire - Atp Montreal: Ugo Carabelli (Arg) vs Norrie (Gbr)
- a seguire - Atp Montreal: BELLUCCI (Ita) vs Baez (Arg)
- a seguire - Atp Montreal: Mpetshi Perricard (Fra) vs Van de Zandschulp (Ola)
- a seguire - Atp Montreal: SONEGO (Ita) vs Griekspoor (Ola)
SKY SPORT ARENA (204)
- ore 17 - Wta Toronto: Koorneeva vs Kudermetova (Uzb)
- non prima delle 18.30 - Wta Toronto: Gibson (Aus) vs COCCIARETTO (Ita)
- a seguire - Wta Toronto: Bartunkova (Cze) vs Andreescu (Can)
- a seguire - Atp Montreal: Atmane (Fra) vs Draper (Gbr)
- non prima della 1 - Atp Montreal: Majchrzak (Pol) vs Monfils (Fra)
- a seguire - Atp Montreal: Damm (Usa) vs Tsitsipas (Gra)
SKY SPORT
- ore 18 - Wta Washington: Pegula (Usa) vs Eala (Phi)
- non prima delle 19 - Atp Washington: Fritz (Usa) vs Jodar (Spa)
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.