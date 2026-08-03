Berrettini e non solo: il programma di oggi su Sky

Quanti azzurri in questo super lunedì di tennis, da vivere tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Nel pomeriggio il debutto di Matteo Berrettini, posticipato ad oggi per via della pioggia caduta copiosa domenica sul Masters 1000 di Montreal: il romano - al ritorno in campo dopo Wimbledon - sfiderà al primo turno l'argentino Mariano Navone. In tarda serata, sul cemento canadese sarà la volta di Mattia Bellucci (opposto a Sebastian Baez) e Lorenzo Sonego (atteso dall'olandese Tallon Griekspoor). Nel WTA di Toronto , spazio alla sfida tra la marchigiana Elisabetta Cocciaretto e l'australiana Talia Gibson. Mentre al '500' di Washington torneranno a giocarsi la finale - fermata anch'essa dal maltempo - Jessica Pegula e Alexandra Eala , con la statunitense avanti di un set (6-4) e sotto 2-1 nel secondo (ma toccherà a lei servire alla ripresa del gioco). Seguirà l'ultimo atto degli uomini tra il padrone di casa Taylor Fritz e lo spagnolo Rafael Jódar.

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