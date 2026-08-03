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Serena e Venus Williams giocheranno insieme il doppio al Wta di Cincinnati

wta cincinnati

Serena e Venus Williams tornano a giocare insieme dopo quattro anni: le due sorelle più vincenti della storia del tennis saranno in campo al Wta 1000 di Cincinnati nel torneo di doppio. Le due americane insieme hanno vinto 14 Slam e  tre ori olimpici

Sisters are back. Serena e Venus Williams tornano in campo e lo faranno al Wta 1000 di Cincinnati, quando saranno le assolute protagoniste del torneo di doppio. Gli organizzatori hanno concesso una wild-card alle sorelle più vincenti della storia del tennis, con i lori 14 titoli Slam e 3 ori olimpici vinti insieme. La coppia sarebbe dovuta rientrare già a Wimbledon, ma un infortunio di Serena (classe 1981) dopo il match di singolare aveva costretto la coppia al forfait. Ora il secondo tentativo di ritorno a Cincinnati, magari con vista sugli Us Open, dove Serena e Venus avevano giocato insieme per l'ultima volta nel 2022, quando avevano già ampiamente superato i 40 anni. 

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