Musetti liquida in due set il portoghese Faria e accede per la prima volta in carriera ai quarti del Masters 1000 di Cincinnati. Venerdì il toscano sfiderà lo statunitense Tiafoe (che ha avuto la meglio su Auger-Alissime) per un posto in semifinale. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

È bastata poco più di un'ora a Lorenzo Musetti per sbarazzarsi di Jaume Faria : ancora in due set ( 7-5, 6-2 ) come già nei turni precedenti contro Altmaier e Zheng, segno di una condizione in netto miglioramento anche in proiezione US Open. Un match robusto dell'azzurro, n.10 del seeding, che accede per la prima volta in carriera ai quarti del Masters 1000 di Cincinnati , dove venerdì (in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW) troverà Frances Tiafoe . Sei i precedenti con l'americano, in perfetto equilibrio: 3-3. L'ultimo nel 2025, ai quarti del Roland Garros (con il successo del toscano).

La cronaca del match

Quella con il portoghese, invece, era una sfida del tutto inedita e piuttosto 'scivolosa', almeno alla luce della sua sfavillante settimana: partito dalle qualificazioni (da n.79 del mondo), eppure capace di liquidare 6-4, 6-4 Ben Shelton e tostissimo poi a rimontare al terzo turno l’australiano Adam Walton. Ma il 23enne di Lisbona appare subito nervoso, distratto (si lamenterà spesso con il giudice di sedia per dei rumori non ben identificati), regalando il break al carrarino con un doppio fallo già al primo game. Faria gioca sempre al limite, nel tentativo di non concedere lo scambio a 'Muso' e trova effettivamente il contro-break del 4-4, ma Lorenzo rimane solido, serve con un'ottima percentuale di prime palle e strappa ancora il servizio al rivale, chiudendo 7-5 in 43 minuti. Il secondo parziale è una formalità: Faria torna autodistruttivo, sparacchia dei drittoni senza una logica, e Musetti ringrazia. Con un ultimo game spettacolare: il toscano chiude il match con tre ace, l'ultimo addirittura di seconda. Ci sarà anche lui, insieme a Flavio Cobolli, a giocarsi un posto per la semifinale di Cincy.