I campioni in carica Errani/Vavassori sono stati eliminati dal torneo di doppio misto degli US Open: a vincere in tre set sono stati i russi Andreeva e Rublev. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

La sorpresa di giornata dal doppio misto degli US Open è la sconfitta al debutto dei campioni in carica Sara Errani e Andrea Vavassori. La coppia italiana - vincitrice di questo torneo anche nel 2024 - ha perso contro Andrey Rublev e Mirra Andreeva per 1-4, 4-1, 11-9. Non è bastato un buon primo set a Errani e Vavassori, che hanno conquistato il break nel quarto gioco. Nel secondo parziale c'è stata infatti la reazione dei russi, fino ad arrivare al super tiebreak del terzo set, in cui gli azzurri hanno anche sprecato un match point al servizio sul 9-8.