US Open, doppio misto: Errani/Vavassori fuori agli ottavius open
I campioni in carica Errani/Vavassori sono stati eliminati dal torneo di doppio misto degli US Open: a vincere in tre set sono stati i russi Andreeva e Rublev. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
La sorpresa di giornata dal doppio misto degli US Open è la sconfitta al debutto dei campioni in carica Sara Errani e Andrea Vavassori. La coppia italiana - vincitrice di questo torneo anche nel 2024 - ha perso contro Andrey Rublev e Mirra Andreeva per 1-4, 4-1, 11-9. Non è bastato un buon primo set a Errani e Vavassori, che hanno conquistato il break nel quarto gioco. Nel secondo parziale c'è stata infatti la reazione dei russi, fino ad arrivare al super tiebreak del terzo set, in cui gli azzurri hanno anche sprecato un match point al servizio sul 9-8.
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Doppio misto US Open, i risultati degli ottavi e dei quarti
OTTAVI DI FINALE
- Sabalenka/Djokovic vs Siniakova/Patten 4-1, 2-4, 2-10
- Svitolina/Monfils vs Eala/Auger-Aliassime 4-1, 4-1
- Bencic/COBOLLI vs Townsend/Zverev 4-2, 4-2
- Muchova/Mensik vs Mladenovic/Arevalo 4-1, 2-4, 10-7
- Navarro/Paul vs Anisimova/Tien 5-3, 4-2
- Andreeva/Rublev vs ERRANI/VAVASSORI 1-4, 4-1, 11-9
- Shnaider/Ruud vs Pegula/Fritz 4-2, 4-1
- S. Williams/Alcaraz vs Routliffe/Glasspool 5-3, 4-1
- Siniakova/Patten vs Svitolina/Monfils 4-5, 5-4, 8-10
- Bencic/COBOLLI vs S. Williams/Alcaraz 5-4, 4-1
- Muchova/Mensik vs Navarro/Paul 4-1, 5-3
- Andreeva/Rublev vs Shnaider/Ruud 4-1, 4-5, 10-5