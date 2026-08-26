Darderi si ferma: Van de Zandschulp passa in 2 set

Il cammino di Luciano Darderi all'Atp 250 di Winston-Salem si interrompe agli ottavi di finale: non c'è partita contro l'olandese Botic Van De Zandschulp che domina 6-1 il primo set (nessun vincente per l'italoargentino) e infila il 6-0 nel secondo, conquistandosi la qualificazione. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Luciano Darderi si arrende all’olandese Botic Van de Zandschulp e saluta l’Atp di Winston-Salem, ultimo appuntamento prima di tornare in campo per gli Us Open. 6-1, 6-0 in soli 68 minuti il punteggio finale a favore dell’olandese, con l’italoargentino mai in partita.

La cronaca del match

Van de Zandschulp parte in realtà con due doppi falli e uno 0-30. ma proprio dal servizio costruisce poi parte del suo ottimo set. Difficoltà in battuta che Luciano, invece, non riesce a superare: doppio fallo e concede subito una palla break, steccata dall’avversario, poi ha la possibilità di strappare il servizio, risolta con una prima dall’olandese e al quarto gioco ecco la svolta. Ancora un doppio fallo, dopo aver annullato una prima palla break, vale il vantaggio di Van de Zandschulp consolidato poi sul 4-1. Darderi sembra mollare il set e si fa brekkare ancora sbagliando in battuta, poi prova ad aggrapparsi a una piccola reazione ma deve cedere sul 6-1 senza vincenti a suo favore.



Sotto i migliori auspici non inizia neanche il secondo parziale per l’italoargentino, subito sotto di un break dopo un attacco corto e uno splendido lungolinea a sua volta per il 30enne oranje. E le cose non migliorano nel game di servizio successivo, dove una risposta vincente dell’avversario e un diagonale troppo profondo mettono Darderi nettamente sotto, per un divario che si consolida sul 4-0. L’azzurro non trova la forza per provare a rientrare in partita e finisce per incassare il definitivo 6-0.