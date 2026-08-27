Poiché a contendersela sono in quattro e non in due, paragonare la vetta nel ranking Wta a una poltrona probabilmente sarebbe un po’ riduttivo. Per una sfida con così tante variabili servirebbe piuttosto un divano, di quelli con i braccioli ampi e i cuscini comodi, per intenderci. Gli US Open 2026 saranno tanto se non forse quasi più spettacolari al femminile che non al maschile, giusto per smentire chi dice che il circuito ‘in rosa’ sia in crisi