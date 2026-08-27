Come previsto, Serena e Venus Williams hanno ricevuto una wild card e giocheranno il torneo di doppio femminile agli Us Open. Le 14 volte campionesse Slam in doppio avrebbero già dovuto disputare Wimbledon, ma erano state costrette al forfait per un problema fisico di Serena. Gli US Open in diretta dal 30 agosto su Sky Sport e in streaming su NOW

Serena e Venus Williams hanno ricevuto una wild card per partecipare agli Us Open nel torneo di doppio. Le americane sono state campionesse in doppio a Flushing Meadows nel 1999 e nel 2009. Serena (classe 1981) e Venus (1980) avevano già ricevuto una wild card per Wimbledon, rinunciando poi per un problema fisico patito dalla prima durante il match di singolare. La coppia ha vinto in carriera 14 Slam in doppio, oltre che l'oro olimpico a Sydney, nei Giochi Olimpici del 2000, seguito poi da altri due successi a Pechino 2008 e Londra 2012. Serena è tornata in campo la scorsa estate dopo il ritiro del 2022, mentre Venus non ha mai smesso. Sarà l'ultimo ballo a New York delle sorelle più amate d'America?