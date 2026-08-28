Carlos Alcaraz ha parlato in conferenza stampa prima degli US Open: "Sono stati quattro mesi in cui ho passato un po' di tutto. Il primo mese è stato complicato perché non potevo fare nulla con il braccio destro. È stata dura". Sulle sue condizioni: "Mi sento alla grande. Se sono qui è perché, con il team, crediamo che io sia pronto". Infine, un messaggio per Sinner: "Gli auguro di tornare il prima possibile, è strano non vederlo da sei-sette mesi..." RISULTATI LIVE

Dopo quattro mesi di stop forzato, Carlos Alcaraz è tornato. Lo spagnolo, che ha già disputato due partite nel torneo di doppio misto in coppia con Serena Williams, si prepara a giocare nel singolare maschile degli US Open, dove debutterà nella giornata di lunedì 31 agosto contro Safiullin. In conferenza stampa, il numero 3 al mondo ha voluto subito mettere le cose in chiaro: "Per me la cosa più importante è uscire da questo torneo senza problemi. Non voglio pensare al risultato, ma al percorso, a tutto quello che stiamo facendo e, soprattutto, a scendere in campo, divertirmi e sentirmi bene. Poi, è chiaro: odio perdere e sono qui per dare il massimo". Sulle sue condizioni: "Mi sento alla grande. Ho fatto tutto il necessario per essere pronto. Avevo ben chiaro che se fossi tornato, avrei dovuto farlo nelle condizioni in cui ho sempre giocato. Volevo fare le cose come le ho sempre fatte, con lo stesso stile di gioco. Se non mi fossi sentito così bene, io e il mio team non saremmo venuti. So che tornare in un torneo a cinque set può essere complicato, ma ho cercato di fare tutto alla perfezione, dentro e fuori dal campo, allenandomi tanto per vedere come reagiva il polso". Vedi anche Il tabellone degli Us Open: subito Sonego-Zverev

"Difficile gestire i miei pensieri. L'infortunio del 2024 mi ha aiutato" In quel di Flushing Meadows, Alcaraz dovrà difendere 2.000 punti, considerando la vittoria del 2025. Una possibilità senza dubbio difficile, ma Carlitos non la esclude del tutto: "Federer, Rafa e tanti altri hanno dimostrato che si può vincere uno Slam dopo un lungo infortunio o dopo un infortunio molto grave - ha detto lo spagnolo -. Dunque, cercheremo di non perdere di vista l'idea che sia possibile anche per me". Sul recupero e sul come sono andati questi quattro mesi di stop: "Sono stati quattro mesi e mezzo in cui ho passato un po' di tutto. Il primo mese è stato complicato perché non potevo fare nulla con il braccio destro. È stata dura. Allo stesso tempo, però, mi sono goduto la famiglia e gli amici. Una volta che ho iniziato ad allenarmi un po', senza sapere quando sarei stato in grado di ricominciare davvero, i pensieri sono stati molto difficili da gestire, perché non sapevo se sarei stato pronto per Cincinnati, per gli US Open o se avrei perso tutta la tournée americana. Ora però mi sento benissimo. Penso che l'infortunio del 2024 mi abbia fatto capire che è tutto nella mia testa. Devo solo fidarmi della mia squadra che mi dice che andrà tutto bene". Leggi anche Us Open, regalo ai tennisti da 3500 dollari